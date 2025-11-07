Paris is Black Akt. 02 Live report Bovary + Galibot

Le 07 Novembre 2025 à Paris, France (Péniche Antipode) Après le succès de sa première édition au début de l’année, qui avait permis de voir MORTIS MUTILATI et MOONREICH à la Péniche Antipode, Noir Hexagone enchaîne avec un « Paris is Black ! Akt.02 ». L’association, qui a pour objectif de promouvoir le Black Metal français, nous propose cette fois GALIBOT et BOVARY, toujours au même endroit.





GALIBOT



Sosthène nous avait présenté les Ch’timis (dont le nom de groupe était celui donné aux enfants employés dans les mines du Nord) en fin d’année dernière, à l’occasion de la sortie de leur 6 titres corpse paint). Quant à la setlist, elle reprend quasiment tous les titres de l’EP (seul « Terre d'euch mau » manque), avec en prime « Schlamms » (issu de la démo) ainsi que deux autres qui doivent être des nouveaux : « Baptise terre » & « Pénitent ». La mise en scène est très vivante, via des musiciens actifs qui changent souvent de place, des guitaristes en soutien vocal à la chanteuse, et un petit cérémonial qu’effectue cette dernière. On voit en effet Diffamie s’avancer vers le public en portant un seau de charbon. Elle s’agenouille, pose le bac et en sort un vêtement clair qu’elle revêt, avant de redonner vie à son personnage. Je me fais la réflexion que ses poses et certains de ses mouvements énergiques pourraient se rapprocher de ce qu’on observe dans le Metalcore. Quant au guitariste rythmique, la façon dont il se tient, se déplace, manipule et monte son instrument vers le ciel n’évoque pas tellement le Black Metal non plus, peut-être plus le Punk-Rock. Ce commentaire en écho à celui de la chronique de Sosthène dans laquelle il se demandait dans quelle mesure live d’aura maléfique, haineuse ou dépressive. Quoi qu’il en soit, c’est entraînant, ça headbangue derrière moi et l’audience, satisfaite, se fait entendre. La représentation d’une demi-heure est appréciée, et on peut s’attendre à voir la troupe revenir prochainement, car nous avons appris qu’un enregistrement futur à défendre était prévu pour 2026 (chez





BOVARY



On passe de la fougue aux lamentations avec ce combo de Black dépressif et mélancolique qui sent bon le cuir, les clous et les chaînes. L’entité maintenant majoritairement masculine (seule subsiste Petri Ravn du line up initial de trois demoiselles) visite pour notre bonheur la capitale pour la troisième fois. C’est l’occasion de poursuivre la promotion de set allait se terminer par « Bonheur léthargique », Étrange Garçon nous a réservé une première bonne surprise pendant la dernière partie de cette composition. En effet, il pose sa guitare et descend à notre contact avec un micro qu’il tend à une jeune femme, qui n’est autre que Diffamie, la chanteuse de







Il se produit alors un moment de communion magique et inoubliable avec les membres de BOVARY pour finir la soirée en beauté. Enfin, les cris et applaudissements retentissent pour remercier la formation qui, à son tour, exprime toute sa reconnaissance à Stéphane de Noir Hexagone, et à toute l’organisation, pour avoir rendu cet événement possible.

