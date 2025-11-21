Candlelight Horror Classics Live report Agence Musicale de Paris

Le 21 Novembre 2025 à Paris, France (Maison de la Mutualité) On vous parlait en janvier de la troupe du NEKO LIGHT ORCHESTRA pour un spectacle musical reprenant des thèmes du Seigneur des Anneaux et du Trône de Fer. Nos geeks toulousains nous avaient alors plongés dans un imaginaire qui parle à de nombreux métalleux, en mêlant habilement instruments classiques et rock. C’est autrement plus traditionnel ce soir, puisque le programme de « Candlelight : les classiques de l'horreur », joué par l’AGENCE MUSICALE DE PARIS et également susceptible d’intéresser une partie de notre communauté, est interprété par un quatuor à cordes uniquement. En cette fin d’année, poussons la porte de la Maison de la Mutualité pour une nouvelle expérience musico-cinématographique…





Si vous ne connaissez pas le concept « Candlelight », il s’agit de concerts de musique classique aux chandelles (on nous explique que ce sont des bougies led « pour pas enflammer les musiciens ») qui rendent hommage à des compositeurs et groupes de renom. C’est très varié, car cela va par exemple de Chopin et Mozart vs. Beethoven jusqu’à COLDPLAY vs. IMAGINE DRAGONS, en passant par Ennio Morricone, Hans Zimmer, Joe Hisaishi, PINK FLOYD ou encore QUEEN vs. THE BEATLES. Et également cette séance qui n’est pas dédiée nominativement à un ou des auteurs mais plutôt à des œuvres qui ont été composées comme bandes originales de films d’horreur, produits par la Warner Bros. (comme Shining, The Conjuring, Vendredi 13, L'Exorciste).







L'événement se déroule au sein du Quartier Latin de Paris, dans le théâtre de la Maison de la Mutualité. C'est un bâtiment réputé, de style Art déco, dont la salle a une capacité bien plus importante que les endroits dont on a l'habitude de vous parler, bien qu'elle soit peut-être aux deux tiers vide ce soir. Le site Internet de Candlelight nous invite à venir déguisés en notre personnage d'horreur préféré mais les membres du public sont habillés de façon très courante, pas même un t-shirt CANNIBAL CORPSE en vue. Les bougies confèrent une ambiance tamisée au lieu, parfait pour commencer à instiller une atmosphère sombre, avant même que la musique ne commence.



Les musiciens arrivent sur scène, c’est une formation composée de deux violonistes, d’une altiste et d’un violoncelliste. La présentatrice nous demande de ne pas prendre de photos, mais l’interdiction sera levée pour le dernier morceau.







Ce petit orchestre nous exorcise dès le début en commençant par interpréter le thème du fameux film de William Friedkin. L’alternance des sonorités graves / aiguës, avec des saillies stridentes pose magistralement le décor. La technique du pizzicato (quand on pince une corde du violon avec les doigts) apporte des sons qui contribuent à créer le suspense, on n’est pas loin de se retrouver dans un film d’Hitchcock. Mais c’est le registre plus moderne d’Annabelle, de Destination finale et de La Nonne qui est convoqué, avant de revenir sur un autre classique : Shining. On s’imagine en bas de la route qui monte à l’hôtel Overlook, on sait ce qui va se passer mais il est trop tard pour opérer un demi-tour. La phase d’inquiétude passée, le quartet pioche dans un répertoire pas très loin du baroque, puis retourne pour l’ultime mouvement chez Kubrick. C’est cette fois plus joyeux, je me dis que ce doit être un passage de la scène du bal. Enfin, des lumières très colorées crépitent, cela annonce la fin de l’heure qui est passée très vite. L’animatrice revient pour quelques mots de conclusion, et pour nous informer qu’il est possible de repartir avec un souvenir, en achetant des bougies à la sortie.





Alors, ce n’est évidemment pas la même expérience qu’une date au Klub ou au Cirque Électrique, on est d’accord. Dans tous les cas, et pour des raisons différentes, cela reste intimiste, donc je recommande cette sortie si c’est ce que vous recherchez. Ensuite musicalement, il faut bien sûr être ouvert à la musique savante, ou a minima aux bandes originales de films, car on n’y va pas pour headbanguer ;-)

