"Transmutations" European Tour 2025

Live report

Candelabrum + Dødsforakt + Night's Threshold

Le 02 Décembre 2025 à Paris, France (Le Klub)

La qualité figure à l’agenda concerts bien chargé des métalleux parisiens ces jours-ci. Tout d’abord, le week-end dernier, avec les venues de SUNKEN au Klub le samedi, GOJIRA à l’Accor Arena et NARCOTIC WASTELAND au Zorba le dimanche. Hier, ABSU et ANCIENT au Backstage. Et pour la fin de semaine, on aura BENIGHTED à Antony et LOCOMUERTE à Savigny-le-Temple le vendredi, TEIGNE au Cirque Électrique samedi, et SORCIERES à la Péniche Antipode dimanche ! Au milieu de tout ça, quelques irréductibles sont là en ce mardi soir pour une affiche Black Metal underground au Klub dont on va tout vous dire…





DØDSFORAKT



Leur prestation du 22 octobre (déjà au Klub), qui était leur tout premier concert, m’a tellement plu que je n’ai pu m’empêcher de prendre mon billet pour renouveler l’expérience. D’ailleurs, pour la présentation détaillée de ce quartet, je vous invite à vous référer au

Les marches de ce lieu emblématique du Metal parisien m’amènent à son deuxième sous-sol au son de « Hymns of the Dismal Crypts », l’intro lugubre et inquiétante de l’unique corpse paint dégoulinant de sang, qui renforce l’ambiance malsaine créée par le groupe. La setlist est identique à celle de la dernière fois et nous permet donc de goûter un Black Metal traditionnel scandinave, avec quelques plans Black Thrash que je n’avais pas relevés en octobre. Le chanteur « C. », toujours aussi expressif, cherche la proximité avec son public. Il demande à l’auditoire de se rapprocher, nous regarde fixement et nous dévisage. Il nous remercie même de notre présence en nous pointant du doigt individuellement, pour dire « merci à toi, toi, toi… ». Pour revenir à la musique, les artistes ont le don de faire monter la pression graduellement grâce à plusieurs débuts de titres très calmes dont le rythme accélère progressivement. C’est efficace pour nous entraîner et cela ne manque pas, les premiers rangs levant en effet le point pour marquer ce moment de communion avec les « méprisants de la mort » (traduction française du norvégien « dødsforakt »). Encore un succès, on attend maintenant la suite qui sera donnée à





NIGHT’S THRESHOLD



Portant un nom signifiant le « seuil de la nuit », cette formation nord-américaine est plutôt mystérieuse. Effectivement, on ne sait pas quand elle s’est créée (on peut imaginer un peu avant 2019, année de sortie de la première démo), elle est peu présente sur les réseaux sociaux (juste une page corpse paint du chanteur et les murs de fumée qui viennent régulièrement opacifier le tableau. En attendant qu’ils montent sur scène, du tremolo picking. On peut sentir de lointaines influences Punk (surtout à la batterie) jouées en très accélérées. Ça m’arrive de décrocher mais c’est quand même bien foutu, avec des variations qui parviennent à nous embarquer facilement. Et comme on peut se l’imaginer, il n’y a pas vraiment d’échange avec le public, qui reste stoïque. Ce dernier pourrait quand même montrer sa surprise au moment où le chanteur quitte soudainement les planches pour retourner en coulisses, bientôt suivi par ses acolytes. Une façon inhabituellement abrupte de conclure.





CANDELABRUM



Alors que son compatriote one-man band de Vulturius, « le Boss du black portugais » pour citer notre lecteur Funky Globe) vient de sortir split il y a quelques semaines avec setlist, elle fait la part belle aux deux dernières sorties longue durée : Transmutations (2024). Nous avons donc affaire à du raw Black Metal (ou « Black Metal caverneux » pour reprendre mon ambient, rendue possible par la diffusion de nappes enregistrées ainsi que de nuages de fumée. Le chant typé DSBM renforce l’intensité de la musique et vient presque à transformer le tout en une œuvre contemplative. L’audience est quasi hypnotisée, c’est tout juste si elle parvient à lever les bras pour timidement applaudir à la fin de l’occulte performance des sorciers.







Merci à PNA d’organiser de telles soirées, on est vraiment dans le trve underground Black Metal. Pour celles et ceux qui apprécient ce genre de programmation, on m’a parlé de la Invicta Requiem Mass (organisé par Signal Rex) qui se tient en décembre à 40 km de Porto. Leur prestation du 22 octobre (déjà au Klub), qui était leur tout premier concert, m’a tellement plu que je n’ai pu m’empêcher de prendre mon billet pour renouveler l’expérience. D’ailleurs, pour la présentation détaillée de ce quartet, je vous invite à vous référer au live report de l’événement précité.Les marches de ce lieu emblématique du Metal parisien m’amènent à son deuxième sous-sol au son de « Hymns of the Dismal Crypts », l’intro lugubre et inquiétante de l’unique demo de DØDSFORAKT , qui résonne déjà dans la cave alors que je viens d’arriver. Une fois en bas, je retrouve ce visuel « délicieux » fait de clous, de cartouches et dedégoulinant de sang, qui renforce l’ambiance malsaine créée par le groupe. Laest identique à celle de la dernière fois et nous permet donc de goûter un Black Metal traditionnel scandinave, avec quelques plans Black Thrash que je n’avais pas relevés en octobre. Le chanteur « C. », toujours aussi expressif, cherche la proximité avec son public. Il demande à l’auditoire de se rapprocher, nous regarde fixement et nous dévisage. Il nous remercie même de notre présence en nous pointant du doigt individuellement, pour dire « merci à toi, toi, toi… ». Pour revenir à la musique, les artistes ont le don de faire monter la pression graduellement grâce à plusieurs débuts de titres très calmes dont le rythme accélère progressivement. C’est efficace pour nous entraîner et cela ne manque pas, les premiers rangs levant en effet le point pour marquer ce moment de communion avec les « méprisants de la mort » (traduction française du norvégien « dødsforakt »). Encore un succès, on attend maintenant la suite qui sera donnée à Demo 1 Portant un nom signifiant le « seuil de la nuit », cette formation nord-américaine est plutôt mystérieuse. Effectivement, on ne sait pas quand elle s’est créée (on peut imaginer un peu avant 2019, année de sortie de la première démo), elle est peu présente sur les réseaux sociaux (juste une page Bandcamp où écouter l’album sorti fin octobre), on ne connaît pas l’identité de ses membres, et il est demandé de ne faire ni photos ni vidéos pendant leur représentation. À ce sujet, des clichés n’aideraient pas vraiment à les reconnaître car les visages des Américains sont dissimulés par leur sombre accoutrement (pardessus à capuche et masques noirs), sans compter ledu chanteur et les murs de fumée qui viennent régulièrement opacifier le tableau. En attendant qu’ils montent sur scène, du DARKTHRONE meublait l’intergroupe, et ça pourrait être une référence (tout du moins la période « Unholy Trinity » des Norvégiens) pour donner une idée des compos et de la froideur de NIGHT’S THRESHOLD . Ils pratiquent en effet un Black Metal primitif et rapide, évidemment adepte du. On peut sentir de lointaines influences Punk (surtout à la batterie) jouées en très accélérées. Ça m’arrive de décrocher mais c’est quand même bien foutu, avec des variations qui parviennent à nous embarquer facilement. Et comme on peut se l’imaginer, il n’y a pas vraiment d’échange avec le public, qui reste stoïque. Ce dernier pourrait quand même montrer sa surprise au moment où le chanteur quitte soudainement les planches pour retourner en coulisses, bientôt suivi par ses acolytes. Une façon inhabituellement abrupte de conclure.Alors que son compatriote IRAE de Vulturius, « le Boss du black portugais » pour citer notre lecteur Funky Globe) vient de sortir In the Key of Twilight , un autre projet du Black Circle lusitanien fait l’actualité : CANDELABRUM . Après avoir partagé unil y a quelques semaines avec NIDERNES , le groupe qui fait frissonner Sakrifiss a entrepris une mini tournée européenne (Espagne, France, Autriche et Pays-Bas). NIGHT’S THRESHOLD l’accompagne sur ce tour et le culte de l’anonymat prévaut toujours, car il est demandé comme pour ce dernier de s’abstenir d’immortaliser le spectacle via photos et vidéos. Une banderole en fond de scène au nom du combo recouvre les lettres « LE KLUB » et l’ambiance est posée par un imposant chandelier (« candelabrum » en latin) disposé devant la batterie. Il est orné de neuf longues bougies allumées, qui ne sont pas des led, contrairement à celles des événements Candlelight . Le trio composé de deux guitaristes (dont un également chanteur) et d’un batteur se présente en toge à capuche, et le crieur se fait remarquer par le maquillage blanc qui recouvre l’intégralité de son visage, à l’exception de traces noires qui coulent de chacune des commissures de ses lèvres. Quant à la, elle fait la part belle aux deux dernières sorties longue durée : Nocturnal Trance (2022) et(2024). Nous avons donc affaire à duBlack Metal (ou « Black Metal caverneux » pour reprendre mon collègue au masque de jean ) qui mise sur la saturation comme sur la sensation d’, rendue possible par la diffusion de nappes enregistrées ainsi que de nuages de fumée. Le chant typé DSBM renforce l’intensité de la musique et vient presque à transformer le tout en une œuvre contemplative. L’audience est quasi hypnotisée, c’est tout juste si elle parvient à lever les bras pour timidement applaudir à la fin de l’occulte performance des sorciers.

AJOUTER UN COMMENTAIRE