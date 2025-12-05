Ekbom Tour 2025 Live report Benighted + Creeping Fear + Ianwill

Le 05 Décembre 2025 à Antony, France (Studios Vasarely) Du Death Metal à Antony (Hauts-de-Seine) ? En y réfléchissant, je me dis bien avoir vu passer une affiche pour du Black Metal (THE GREAT OLD ONES, MOONREICH et HOULE) là-bas il y a deux ans, déjà en décembre. Il doit y avoir une asso locale qui aime fêter la fin d’année au son de groupes métalliques extrêmes, il faudra que je me renseigne. En attendant, allons voir ça de plus près. Cela commence bien grâce à un accès aisé au lieu, que ce soit en transports en commun (10 minutes à pied du RER) ou en voiture (parking, et on trouve aussi de la place pour se garer dans les rues avoisinantes). Niveau restauration, je vois un food truck devant le bâtiment quand j’arrive et il y a également des kébabs dans une grande rue à proximité. Quant à l’Espace Vasarely, il a été inauguré en 2014, donc c’est un endroit encore récent (ça change du Klub). La « salle club », très haute de plafond, semble disposer d’un bon matériel, pour le son comme pour les lumières. Avec sa forme rectangulaire, une taille similaire (jauge de 200 personnes) et ses aspects modernes et épurés, elle me rappelle les Covent Garden Studios d’Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise), où j’avais découvert INDICIBLE lors d’un événement très confidentiel.





CREEPING FEAR



Les Viroflaysiens ont récemment pris l’habitude d’ouvrir pour des « grands anciens » : setlist, viennent épicer le tout. Le bassiste (apparemment fan de HUMANITY’S LAST BREATH), que l’on retrouvera derrière les fûts de show. L’ensemble est vraiment très bon, j’espère qu’on les verra prochainement en tête d’affiche pour encore mieux en profiter.





IANWILL



Je doute que le Thrasho lecteur ne manifeste beaucoup d’intérêt pour du Metalcore, quand bien même mixé à du Death mélodique. Je vais cependant partager quelques mots sur la prestation de look alternatif me rappellent en effet plus ceux que j’avais observés lors de la growl et chant clair. C’est bien fat mais comme prévu, ce n’est pas mon truc, ça me laisse complètement insensible (après, ce n’est pas non plus de la torture de tenir les trois quarts d’heure). En revanche, c’est un gros succès auprès du public dont les cris et les applaudissements couvrent quasiment les remerciements finaux d’Audrey.





BENIGHTED



Voilà les chouchous de Chri$ et de Niktareum, un groupe que l’on a l’impression d’avoir presque toujours connu. On vous a déjà proposé 16 live reports des Stéphanois et puisque vous aimez ça, en voici un 17ème. J’apprends que c’est un retour à Antony (ils étaient venus il y a 3 ans), qu’il s’agit du premier concert en région parisienne avec leur nouveau batteur (Matthias, qui a rejoint l’équipe en septembre), et de leur dernier show de l’année. Ils devraient donc se lâcher, de quoi donner raison à mes voisins qui affirment : « Là, on va prendre cher ». Effectivement, après une arrivée sous les applaudissements, le gang balance directement la sauce et c’est pogo dès le premier titre ! Julien fait tourner son doigt pour demander un circle pit mais les Antoniens semblent préférer faire les foufous en pogotant. Enfin, pour l’instant, car le chanteur a de la suite dans les idées, vous verrez. C’est maintenant le moment de présenter formellement Matthias, qui tenait la basse de growler en duo sur « Experience Your Flesh ». Julien revient à la charge en expliquant qu’il aimerait que l’on commence un circle pit avant le début de la prochaine chanson, ce qui serait une bonne façon de la lancer. Il ne se fait cette fois pas prier et ça tourne ! Pareil un peu plus tard quand le défi est de tenir dans le mosh pit jusqu’au bout des deux minutes de la composition (qui doit être « Fame of the Grotesque » ou « Scapegoat »). C’est un véritable carnage musical et je ne m’attendais pas à trouver de tels acharnés dans la fosse de l’Espace Vasarely. En plus, les nombreux fidèles réagissent aux classiques et connaissent les paroles, il suffit de les voir à l’œuvre durant « Carnivore Sublime » et « Let the Blood Spill Between My Broken Teeth ». Les 60 minutes défilent et il est déjà l’heure de dire au revoir, avec une appréciation sincère adressée au public, pour avoir choisi d’être là ce soir, surtout en sachant à quel point le programme des sorties est chargé ces jours-ci (cf. l’introduction du merch prendre une photo des sauces piquantes







200 places vendues pour une capacité de 200 personnes, c’était un sold out, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont loupé la date ou qui voudraient remettre ça, vous pouvez noircir la page du 25 avril de votre agenda 2026. Non pas parce que ma grand-mère aurait eu 101 ans, mais car c’est le jour de la quatrième édition du Brutal Swamp, où l’on retrouvera notamment à l’affiche CREEPING FEAR et BENIGHTED :-).



