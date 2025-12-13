The European Regeneration MMXXV Live report ...and Oceans + Angstskrig + Mörk Gryning

Le 13 Décembre 2025 à Paris, France (Backstage) ANGSTSKRIG (à vos souhaits blackened groove metal) s’avérant plus qu’anecdotique sur cette affiche de fin limier. Bon, pour moi les Finlandais illustrent surtout l’époque bénie des samplers, la fin des années 90 grâce aux excellents



La salle, on la connaît, je ne vais pas vanter encore une fois les mérites du O’Sullivans Backstage By The Mills alors qu’à l’opposé se produisent sur une péniche bien connue des Parisiens



J’espère que les Danois ne m’en voudront pas d’avoir fait l’impasse sur leur prestation, les plus curieux d’entre vous pourront partir à la conquête des deux LP que sont Skyggespil (2021) et Angstkrig (2023). Pour ma part je n’ai pas l’impression d’avoir manqué quoi que ce soit. Aucun regret.





Captation réalisée par



J’étais en revanche davantage emballé par la perspective de découvrir MÖRK GRYNING directement dans les conditions de la scène, un groupe dont les sept albums sont unanimement appréciés et qui jouit d’une solide réputation depuis le milieu des années 90, ce qui est toujours un gage de crédibilité. Hélas, la performance m’a paru particulièrement insipide, le black metal mélodique (parfois proche du death) proposé ce soir sonnant de façon trop lisse, trop proprement uniforme, guère aidé il est vrai par une sonorisation manquant cruellement de mordant. Ce sentiment n’aurait pu n’appartenir qu’à moi mais comme il était également partagé par mes trois camarades, j’en ai déduit que cette unanimité contenait forcément un fond de vérité. Pas désagréable donc mais plat avec en prime le chant clair du claviériste souvent à la limite de la justesse, par conséquent si les types étaient vraisemblablement heureux d’être là, leur intervention ne restera pas longtemps dans nos mémoires.



C’est avec une certaine satisfaction que j’ai accueilli la fin de leur passage, profitant de l’entracte pour faire un tour au merchandising. Bon, vingt-cinq balles le t-shirt il semblerait que ce soit devenu la norme, pour une tête d’affiche je peux le comprendre mais que la première partie soit au même tarif, ça me dépasse.





Captation réalisée par



Setlist

01. The Seer

02. Black Angel

03. Fasornas Tid

04. Fältherren

05. Templars

06. A Glimpse of the Sky

07. Journey

08. Tornet

09. Tusen ar har gatt



En revanche, du côté de …AND OCEANS, ce fut zéro déception. À l’exception de Cypher (2002), l’ensemble de la discographie fut représenté et le sextet a délivré une prestation mémorable, faisant même souffler un vent de magie nostalgique lors de « Trollfan » ou, plus étonnamment, de « Tears Have No Name », ce titre issu de la période metal electro de la formation se fondant parfaitement dans la setlist. Il s’agira notamment de saluer la performance impeccable du vocaliste Mathias Lillmans, un gars sûr naturellement charismatique, de même qu’un batteur sérieusement en jambe, difficile de croire que les Finlandais ont trente ans de carrière derrière eux.



Il faut dire que si les trois LP parus depuis la résurrection de 2020 n’ont plus vraiment le parfum du black symphonique des débuts, et en dépit de la valse des musiciens, l’entité a su conserver son identité, les compositions fondatrices s’accordant à merveille avec les productions plus récentes, davantage focalisée sur le blast. Ainsi, en proposant une espèce de rétrospective de sa carrière, …AND OCEANS a donné satisfaction à tout le monde : les jeunes venus prendre leur ration de The Regeneration Itinerary, les moins jeunes croisant les doigts pour que les 90’s ne soient pas oubliées.



En sortie, il n’y a pas photo en termes de hiérarchie : les Finlandais ont confirmé leur statut de grand acteur de la scène black, sans forcer. Certes, ils ont bénéficié d’une puissance de sonorisation supplémentaire mais c’est surtout grâce à la classe naturelle de leurs compositions qu’ils surclassent pas mal de monde. Je m’en vais donc combler mon retard discographique, je crois être passé à côté de As in Gardens, So in Tombs (2023), erreur à corriger de toute urgence.





Captation réalisée par



Setlist

01. Kärsimyksien vaaleat kädet

02. Förnyelse I Tre Akter

03. The Collector and His Construct

04. Cloud Heads

05. The Dissolution of Mind and Matter

06. Prophetical Mercury Implement

07. The Fire in Which We Burn

08. Inertiae

09. The Ways of Sulphur

10. Trollfan

11. The Black Vagabond and the Swan of Two Heads

12. The Terminal Filter

13. Tears Have No Name

