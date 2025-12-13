chargement...

The European Regeneration MMXXV

Live report
The European Regeneration MMXXV ...and Oceans + Angstskrig + Mörk Gryning
Le 13 Décembre 2025 à Paris, France (Backstage)
Cela faisait un bout de temps que je n’avais pas mis le nez dehors, je me demande même si mon hygiène corporelle ne commençait pas s’en ressentir, ayant l’impression récurrente que mon logis renifle le pet rance et / ou la vieille chaussette. En même temps, un t-shirt qui dure la semaine assorti au slip sur la même période, même en hiver, tu as beau aérer les pièces au bout d’un moment une lessive s’impose. De plus, ce n’est pas comme si je manquais d’oripeaux aguicheurs pour vêtir mon corps d’esthète, néanmoins je compte bien en acquérir un tout beau tout neuf (d’oripeau) ce soir au concert de …AND OCEANS et MÖRK GRYNING, la présence des Danois d’ANGSTSKRIG (à vos souhaits blackened groove metal) s’avérant plus qu’anecdotique sur cette affiche de fin limier. Bon, pour moi les Finlandais illustrent surtout l’époque bénie des samplers, la fin des années 90 grâce aux excellents The Dynamic Gallery of Thoughts puis The Symmetry of I The Circle of O, alors qu’en dépit de leur renommée je n’ai jamais écouté un seul disque des Suédois. C’est comme ça, une merde sans nom pour certains, un sympathique camarade pour d’autres et ce sont ces derniers que je vais d’ailleurs retrouver ce soir, une fine équipe composée de Fred, Ludo et Ventriloque, un habitué de mes petits gribouillages.

La salle, on la connaît, je ne vais pas vanter encore une fois les mérites du O’Sullivans Backstage By The Mills alors qu’à l’opposé se produisent sur une péniche bien connue des Parisiens HOULE, ABDUCTION et SILHOUETTE. Je ne peux pas dire qu’il y ait eu une quelconque hésitation de ma part quant à mon lieu de villégiature, cette double date pouvant être une illustration appropriée de la querelle des anciens et des modernes. Ces derniers ont d’ailleurs dû s’attirer les faveurs du public si j’en crois l’affluence tout juste moyenne de mon point de chute. Au moins, cela m’a permis d’être devant, l’ambiance était vraiment à la cool.

J’espère que les Danois ne m’en voudront pas d’avoir fait l’impasse sur leur prestation, les plus curieux d’entre vous pourront partir à la conquête des deux LP que sont Skyggespil (2021) et Angstkrig (2023). Pour ma part je n’ai pas l’impression d’avoir manqué quoi que ce soit. Aucun regret.


Captation réalisée par Frankie Snow

J’étais en revanche davantage emballé par la perspective de découvrir MÖRK GRYNING directement dans les conditions de la scène, un groupe dont les sept albums sont unanimement appréciés et qui jouit d’une solide réputation depuis le milieu des années 90, ce qui est toujours un gage de crédibilité. Hélas, la performance m’a paru particulièrement insipide, le black metal mélodique (parfois proche du death) proposé ce soir sonnant de façon trop lisse, trop proprement uniforme, guère aidé il est vrai par une sonorisation manquant cruellement de mordant. Ce sentiment n’aurait pu n’appartenir qu’à moi mais comme il était également partagé par mes trois camarades, j’en ai déduit que cette unanimité contenait forcément un fond de vérité. Pas désagréable donc mais plat avec en prime le chant clair du claviériste souvent à la limite de la justesse, par conséquent si les types étaient vraisemblablement heureux d’être là, leur intervention ne restera pas longtemps dans nos mémoires.

C’est avec une certaine satisfaction que j’ai accueilli la fin de leur passage, profitant de l’entracte pour faire un tour au merchandising. Bon, vingt-cinq balles le t-shirt il semblerait que ce soit devenu la norme, pour une tête d’affiche je peux le comprendre mais que la première partie soit au même tarif, ça me dépasse.


Captation réalisée par Frankie Snow

Setlist
01. The Seer
02. Black Angel
03. Fasornas Tid
04. Fältherren
05. Templars
06. A Glimpse of the Sky
07. Journey
08. Tornet
09. Tusen ar har gatt

En revanche, du côté de …AND OCEANS, ce fut zéro déception. À l’exception de Cypher (2002), l’ensemble de la discographie fut représenté et le sextet a délivré une prestation mémorable, faisant même souffler un vent de magie nostalgique lors de « Trollfan » ou, plus étonnamment, de « Tears Have No Name », ce titre issu de la période metal electro de la formation se fondant parfaitement dans la setlist. Il s’agira notamment de saluer la performance impeccable du vocaliste Mathias Lillmans, un gars sûr naturellement charismatique, de même qu’un batteur sérieusement en jambe, difficile de croire que les Finlandais ont trente ans de carrière derrière eux.

Il faut dire que si les trois LP parus depuis la résurrection de 2020 n’ont plus vraiment le parfum du black symphonique des débuts, et en dépit de la valse des musiciens, l’entité a su conserver son identité, les compositions fondatrices s’accordant à merveille avec les productions plus récentes, davantage focalisée sur le blast. Ainsi, en proposant une espèce de rétrospective de sa carrière, …AND OCEANS a donné satisfaction à tout le monde : les jeunes venus prendre leur ration de The Regeneration Itinerary, les moins jeunes croisant les doigts pour que les 90’s ne soient pas oubliées.

En sortie, il n’y a pas photo en termes de hiérarchie : les Finlandais ont confirmé leur statut de grand acteur de la scène black, sans forcer. Certes, ils ont bénéficié d’une puissance de sonorisation supplémentaire mais c’est surtout grâce à la classe naturelle de leurs compositions qu’ils surclassent pas mal de monde. Je m’en vais donc combler mon retard discographique, je crois être passé à côté de As in Gardens, So in Tombs (2023), erreur à corriger de toute urgence.


Captation réalisée par Frankie Snow

Setlist
01. Kärsimyksien vaaleat kädet
02. Förnyelse I Tre Akter
03. The Collector and His Construct
04. Cloud Heads
05. The Dissolution of Mind and Matter
06. Prophetical Mercury Implement
07. The Fire in Which We Burn
08. Inertiae
09. The Ways of Sulphur
10. Trollfan
11. The Black Vagabond and the Swan of Two Heads
12. The Terminal Filter
13. Tears Have No Name
14. Ambivalent God
Thrasho Sosthène
14 Décembre 2025 - 3 lectures

The European Regeneration MMXXV
plus d'infos sur
...and Oceans
 ...and Oceans
Black Symphonique - 1995 - Finlande		   
Angstskrig
 Angstskrig
2020 - Danemark		   
Mörk Gryning
 Mörk Gryning
Black/Death - 1993 - Suède		   

