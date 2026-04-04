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Occupational Hazard Tour 2026

Live report
Occupational Hazard Tour 2026 Less + Unsane
Le 04 Avril 2026 à Paris, France (Petit Bain)
C’était en 2022, j’ai pourtant l’impression que c’était hier qu’UNSANE carbonisait cette même salle du Petit Bain. La tournée est cette fois consacrée à Occupational Hazard, album emblématique d’une discographie sans tache, le genre de rendez-vous à ne pas manquer.

La première partie était confiée à une formation française, LESS, un trio noise rock composé d’un batteur et de deux bassistes. Le beau temps et la bière fraiche aidant, je n’ai pas assisté à la prestation mais les curieux pourront toujours jeter une oreille à Crawl in the Blur (2025), un LP pas déplaisant qui m’a rappelé le travail des Suisses d’ALBOTH!. Un préambule plutôt pertinent donc, qui n’a hélas pas su peser suffisamment lourdement dans la balance au moment de choisir entre être présent à l’ouverture et commander une autre pinte au bar.

Nous n’avons en revanche pas manqué une seconde de la performance des Américains, écrasante et absolument sans pitié. C’est quand même dingue de constater qu’après toutes ces années, les titres n’ont pas pris une ride, voire sont devenus encore plus effrayants qu’ils ne l’étaient au départ. De « Committed » à « Sick » en passant par « Over Me », « Bath » ou « Wait to Lose », le trio enchaîne les hits, confirmant s’il le fallait encore qu’il reste le maître absolu du noisecore, là où un TODAY IS THE DAY s’est malheureusement perdu en chemin.

C’est vrai, nous pourrions reprocher aux New-Yorkais de toujours capitaliser sur leurs brûlots d’antan, n’ayant rien proposé de neuf depuis 2017 et Sterilize. Pourtant, comment leur en tenir rigueur tant ces compositions vieilles de près de trente ans continuent de pulvériser l’auditoire, avec cette section basse – batterie terrifiante, entailles sonores nettes là où la guitare s’étouffe dans des gargouillis sanglants, bouillonnements de larsens.


(Captation de ShinjuGumi)

Rarement une musique a aussi bien retranscrit la violence urbaine, sa noirceur, ses démons dont Chris Spencer se fait la voix depuis la fin des années 80. Une voix froide, dure, chantant l'hémoglobine et les scènes de meurtres, les coups, les blessures... Sans aucun artifice. Car c'est bien ce qui glace derrière la tension hardcore des riffs, cette faculté de tout rendre poisseux avec un simple éclairage minimaliste, une tenture rouge en arrière-plan et des gueules patibulaires.

Setlist probable
01. Committed
02. This Plan
03. Over Me
04. Wait to Lose
05. Sick
06. Take in the Stray
07. Organ Donor
08. Bath
09. Vandal X
10. HLL
11. Against the Grain
12. We're Fucked
13. Scrape
14. Empty Cartridge
15. Understand
16. Only Pain
Thrasho Sosthène
6 Avril 2026 - 39 lectures

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