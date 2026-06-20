2026 EU/UK Live report The Dillinger Escape Plan + The Prestige

Le 20 Juin 2026 à Paris, France (Elysée Montmartre) Thrashocore ? Il y en a, peu il est vrai, peut-être à commencer par cette très mauvaise couverture trouée entourant la discographie de THE DILLINGER ESCAPE PLAN, figure emblématique du mathcore. D’autres formations évoluant dans une veine similaire sont parfois mieux lotis, je pense à DEADGUY, Under the Running Board et son « The Mullet Burden » dantesque ? Aux oubliettes également Miss Machine ? Moi aussi je préfèrerai toujours Dimitri Minakakis à Greg Puciatio, quitte à me faire traiter de pauv’con, une habitude tenace chez moi. Quant à la suite de la carrière du quintette, si je lui reconnais évidemment nombre de qualités, il est néanmoins rare que les Option Paralysis, One of Us is the Killer puis Dissociation, le dernier en date de 2016, occupent mes enceintes. Je sais que cela sonne de façon terriblement snob mais j’ai tendance à déprécier tout ce qui est sorti après 2000, y compris Irony is a Dead Scene d’ailleurs.



Quoi qu’il en soit, ce retour sur scène millésime 2026 s’arrêtant à Paris entre deux festivals, Dimitri reprenant possession du micro, comment ne pas assister à l’un des évènements les plus hype de l’année ? Sans compter que la setlist risque d’être de la pure avoine… Bref, j’accepte volontiers de suer comme une saucisse, de fondre comme de la rillette sur un radiateur, de sortir enfin de ma connerie l’espace d’un instant. C’est marrant d’ailleurs que l’on soit en pleine canicule car déjà en 2017, lors du passage au Trabendo, c’était une fournaise immonde sauf que la veille j’étais en compagnie de Gibus, l’article existe encore One of Us is the Killer… Allez, au diable la sueur qui me coule entre les fesses, en route pour l’Élysée Montmartre, avec pour commencer un arrêt désaltérant hez Patoche, une microbrasserie située à deux pas du métro Abbesses.





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La première partie est confiée aux bons soins des Parisiens de hardcore alternatif dont le deuxième album, Isthmos, est sorti en avril dernier. Un choix sympathique, du moins sur album, qui pourrait plaire aux amateurs d’post rock et agression déstructurée. Pour ma part, je n’y suis pas allé, sans aucun regret. On y est enfin, le groupe monte sur scène, les épileptiques vont prendre cher, le reste appartient à l’histoire. Parce que si je mets de côté une sonorisation que j’ai trouvé un peu faiblarde lors du titre d’ouverture, tout n’a été qu’une succession de mandales incroyables centrées sur Under the Running Board et un



Si le concert à pu paraître un peu bref à certains, il est vrai qu’il fait encore jour lorsque nous sortons de la salle et qu’à trente-cinq balles le t-shirt souvenir, j’accorderai plutôt ma confiance à ma mémoire, la setlist est finalement la même que celle proposée la veille au Hellfest. Je me demande bien ce qui a changé entre le Live Infinity enregistré en 2000 et ce soir, rien probablement.





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Setlist proposée par setlist.fm (je suis persuadé qu’il y a eu une reprise de MINISTRY)

01. *#..

02. Destro's Secret

03. The Running Board

04. The Mullet Burden

05. Clip the Apex... Accept Instruction

06. Calculating Infinity

07. Sugar Coated Sour

08. Sandbox Magician

09. 4th Grade Dropout

10. Abe the Cop

11. Weekend Sex Change

12. Variations on a Cocktail Dress

13. Monticello

14. Jim Fear

15. Come to Daddy

16. 43% Burnt Des lacunes chez? Il y en a, peu il est vrai, peut-être à commencer par cette très mauvaise couverture trouée entourant la discographie de, figure emblématique du. D’autres formations évoluant dans une veine similaire sont parfois mieux lotis, je pense à CONVERGE BOTCH évidemment… Alors nous ne dirons pas un mot de l’EP éponyme de 1997 ? Nous ferons silence suret son « The Mullet Burden » dantesque ? Aux oubliettes également? Moi aussi je préfèrerai toujours, quitte à me faire traiter de pauv’con, une habitude tenace chez moi. Quant à la suite de la carrière du quintette, si je lui reconnais évidemment nombre de qualités, il est néanmoins rare que les Ire Works puis, le dernier en date de 2016, occupent mes enceintes. Je sais que cela sonne de façon terriblement snob mais j’ai tendance à déprécier tout ce qui est sorti après 2000, y comprisd’ailleurs.Quoi qu’il en soit, ce retour sur scène millésime 2026 s’arrêtant à Paris entre deux festivals,reprenant possession du micro, comment ne pas assister à l’un des évènements les plusde l’année ? Sans compter que larisque d’être de la pure avoine… Bref, j’accepte volontiers de suer comme une saucisse, de fondre comme de la rillette sur un radiateur, de sortir enfin de ma connerie l’espace d’un instant. C’est marrant d’ailleurs que l’on soit en pleine canicule car déjà en 2017, lors du passage au, c’était une fournaise immonde sauf que la veille j’étais en compagnie de D.R.I. au, l’article existe encore ici pour ceux qui apprécient les récits qui parlent plus de cuite que de musique, narration que je concluais ainsi : « Peut-être que c'est bien qu'ils arrêtent là les types, sur un dernier super album », faisant référence… Allez, au diable la sueur qui me coule entre les fesses, en route pour l’, avec pour commencer un arrêt désaltérant hez, une microbrasserie située à deux pas du métro Abbesses.Captation par Yohann666 La première partie est confiée aux bons soins des Parisiens de THE PRESTIGE , une formation dedont le deuxième album,, est sorti en avril dernier. Un choix sympathique, du moins sur album, qui pourrait plaire aux amateurs d’ ORLY , en moins sombre, les compositions évoluant assez intelligemment entre mélodieet agression déstructurée. Pour ma part, je n’y suis pas allé, sans aucun regret. On y est enfin, le groupe monte sur scène, les épileptiques vont prendre cher, le reste appartient à l’histoire. Parce que si je mets de côté une sonorisation que j’ai trouvé un peu faiblarde lors du titre d’ouverture, tout n’a été qu’une succession de mandales incroyables centrées suret un Calculating Infinity , LP dont la virulence n’a pas pris une ride. « Clip the Apex… Accept Instruction » carbonise, « 43% Burnt » tétanise, « Variations on a Cocktail Dress » atomise, « The Runing Board » friandise, etc., etc., etc., chaque morceau est une avoine dispensée avec une énergie et une densité quasi indescriptible, amplifiée par un jeu de lumières stroboscopique. Jacquouille sous acide jouant avec l’interrupteur.Si le concert à pu paraître un peu bref à certains, il est vrai qu’il fait encore jour lorsque nous sortons de la salle et qu’à trente-cinq balles le t-shirt souvenir, j’accorderai plutôt ma confiance à ma mémoire, laest finalement la même que celle proposée la veille au. Je me demande bien ce qui a changé entre leenregistré en 2000 et ce soir, rien probablement.Captation par Yohann666 proposée par setlist.fm (je suis persuadé qu’il y a eu une reprise de01. *#..02. Destro's Secret03. The Running Board04. The Mullet Burden05. Clip the Apex... Accept Instruction06. Calculating Infinity07. Sugar Coated Sour08. Sandbox Magician09. 4th Grade Dropout10. Abe the Cop11. Weekend Sex Change12. Variations on a Cocktail Dress13. Monticello14. Jim Fear15. Come to Daddy16. 43% Burnt

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Hardcore Chaotique - Etats-Unis The Prestige

Hardcore / Post - 2009 - France

