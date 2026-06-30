Grind Crust Massacre Live report Pendrak + Ovearth + Skunk

Le 30 Juin 2026 à Paris, France (Le Zorba) Comme on le notait dans notre dernier live report en ces lieux, il semble que Le Zorba soit en passe de devenir le nouveau temple parisien du Grindcore (/ PowerViolence / Crustcore, etc.). On regrette le Cirque Électrique et son ambiance artistique et décalée, mais qu’il en soit ainsi. Le plus important reste bien sûr de pouvoir toujours disposer d’un endroit sympa pour faire jouer les groupes. La petite cave de notre bar du cœur de Belleville est donc une nouvelle fois prête à accueillir des formations alternatives et extrêmes gagnant à être connues, aussi bien des combos internationaux en tournée que des talents locaux à la notoriété variée. Voyons voir ce qu’il y a au menu aujourd’hui.





OVEARTH



C’est un quartet de « Green Crustcore Earth Liberation » qui ouvre les hostilités. La façon dont ces militants définissent leur style ne fait pas de doute quant à leur engagement écologique, de même que plusieurs de leurs titres comme « Global Warming », « Carbon Genocide » ou encore « Extinction Now ». Les plus attentifs relèveront également le slogan « No nature, no future » sur la pochette de l’EP. Ces Parisiens (j’ai aussi lu Rueil-Malmaison) devraient envoyer un message au programmateur du pogotent et finissent même littéralement par lutter (comme Keyser et moi au pogo général : le Crust d’set et c’est évidemment accepté par l’assemblée.







PENDRAK



Tout juste rentré de Ljubljana (Slovénie) pour la promotion de son grindviolence, non sans humour. Par exemple lorsqu’il affirme « On a un nouvel album, la suivante n’est pas dessus ». La setlist comprend néanmoins 12 extraits de leur récente galette sur un total de 16 compositions entendues (plus l’intro). L’un de ces morceaux (« MxSxFxEx ») est l’occasion d’accueillir EM Steph de slamme, il fait chaud et c’est un événement « transpiration » auquel on assiste. Heureusement, Wlad peut se réhydrater grâce à une cannette accrochée à son pied de micro. Cannette qui, visiblement, fait de l’œil à une personne du public qui ne peut s’empêcher de venir y goûter par deux fois. Le set se poursuit par « No Libido » que l’on connaît maintenant bien, puis deux « bonus » avant de terminer par des remerciements adressés au Zorba, à l’orga, à











SKUNK



Les fans ont dû être ravis à l’annonce de cette date ! Effectivement, ce n’est pas après une décennie de silence discographique des Canadiens que leurs admirateurs devaient penser avoir la chance de les voir en tournée. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il y ait un nouveau disque en préparation, ou alors ils sont discrets sur le sujet. Quelques mots de présentation comme on vous en parle pour la première fois : il s’agit d’un trio Crust de Winnipeg (Manitoba). Sa Demo remonte à 2008, puis il y a eu un enchaînement de nombreux splits édités en 45 tours (mais que l’on peut également écouter sur

Le guitariste et le bassiste, tous les deux au chant, se font face au premier plan de la scène du Zorba, tandis que le troisième larron les soutient depuis le fond. Leur musique est particulièrement sauvage, peut-être même trop puisque le bassiste en vient à rencontrer un problème de corde. En attendant qu’il soit prêt à reprendre les hostilités, le public meuble en lançant spontanément des slogans antifascistes et anti-flics. Cela inspire le batteur qui se met progressivement à rythmer les manifestations de l’auditoire. Le show finit par reprendre et donne envie d’en découdre aux acharnés présents dans la cave, dont les trois quarts sont maintenant en train de pogoter. Quant aux plus braves, ils se font propulser depuis le sol pour slammer comme des gredins. Vers la fin, le bassiste rejoint la mêlée dans une confusion appréciable. C’est ultra violent, au point que je ne me souvenais pas que le Crust pouvait être aussi extrême. Ou alors













Merci à Phil de Thrash Records pour les vidéos YouTube.





Toute notre gratitude à Inhuman Homicide Rec. et Creepozoïd pour avoir organisé cet événement prix libre juste avant le break estival. Ce type d’affiche permet en plus de rassembler les sphères Metal et Punk, ce qui est toujours de bon goût ! C’est un quartet de « Green Crustcore Earth Liberation » qui ouvre les hostilités. La façon dont ces militants définissent leur style ne fait pas de doute quant à leur engagement écologique, de même que plusieurs de leurs titres comme « Global Warming », « Carbon Genocide » ou encore « Extinction Now ». Les plus attentifs relèveront également le slogan « No nature, no future » sur la pochette de l’EP. Ces Parisiens (j’ai aussi lu Rueil-Malmaison) devraient envoyer un message au programmateur du MetalEarth Festival ;-). Nouveaux chez nous, je pense que les fans de Crust ont déjà dû croiser le nom de ces activistes. En effet, bien que le collectif soit relativement jeune (la démo date de septembre 2022), il s’est déjà représenté quelques fois dans la région. Lorsque les compères commencent à jouer, ce qu’on remarque immédiatement est la basse qui ressort vraiment beaucoup. Quand François, au son, demande ce qu’on pense du mix, je suis sur le point de partager cela mais je me ravise car je me dis que c’est peut-être voulu. Le public met un peu de temps avant de gigoter, heureusement deux mecs se chauffent,et finissent même littéralement par lutter (comme Keyser et moi au Brutal Swamp ). Un peu plus tard, c’est un groupe de Punkettes qui s’agitent et terminent par rejoindre leurs homologues masculins pour ungénéral : le Crust d’ OVEARTH est efficace ! Et chacun de ses membres le vit à sa façon : depuis le guitariste zen jusqu’au bassiste qui se donne. En ce qui concerne le chanteur, on voit à son sourire qu’il est ravi de l’ambiance. Il est suffisamment confiant pour en reproposer une en fin deet c’est évidemment accepté par l’assemblée.Tout juste rentré de Ljubljana (Slovénie) pour la promotion de son deuxième album éponyme sorti chez Thrash Records , le trio est prêt pour - je cite leur publication Facebook – « make Belleville CRUST again ! ! » Je suis bien content d’être dispo ce mardi car j’ai beau avoir vu les gars trois fois en 2024, je les ai loupés en 2025. Quant à leur concert du 6 juin 2026 à la Maison du Combattant de Vitry-sur-Seine, j’étais bien sûr occupé à honorer le Malin vu la date ;-) Ça part rapidement ce soir et on se rend compte que l’on monte d’un degré en intensité sonore. Accompagné de ses acolytes, le guitariste-chanteur (Wlad), très expressif, nous embarque dans sa, non sans humour. Par exemple lorsqu’il affirme « On a un nouvel album, la suivante n’est pas dessus ». Lacomprend néanmoins 12 extraits de leur récente galette sur un total de 16 compositions entendues (plus l’intro). L’un de ces morceaux (« MxSxFxEx ») est l’occasion d’accueillir EM Steph de CALCINE qui rejoint le gang afin de prêter sa voix le temps d’une chanson, et qui en profite pour nous demander de « foutre le bordel ». Alors, ça, il fait chaud et c’est un événement « transpiration » auquel on assiste. Heureusement, Wlad peut se réhydrater grâce à une cannette accrochée à son pied de micro. Cannette qui, visiblement, fait de l’œil à une personne du public qui ne peut s’empêcher de venir y goûter par deux fois. Lese poursuit par « No Libido » que l’on connaît maintenant bien, puis deux « bonus » avant de terminer par des remerciements adressés au Zorba, à l’orga, à SKUNK Les fans ont dû être ravis à l’annonce de cette date ! Effectivement, ce n’est pas après une décennie de silence discographique des Canadiens que leurs admirateurs devaient penser avoir la chance de les voir en tournée. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il y ait un nouveau disque en préparation, ou alors ils sont discrets sur le sujet. Quelques mots de présentation comme on vous en parle pour la première fois : il s’agit d’un trio Crust de Winnipeg (Manitoba). Saremonte à 2008, puis il y a eu un enchaînement de nombreuxédités en 45 tours (mais que l’on peut également écouter sur Bandcamp ) jusqu’en 2016. Les thèmes abordés gravitent classiquement autour de la guerre et de l’oppression de la société.Le guitariste et le bassiste, tous les deux au chant, se font face au premier plan de la scène du Zorba, tandis que le troisième larron les soutient depuis le fond. Leur musique est particulièrement sauvage, peut-être même trop puisque le bassiste en vient à rencontrer un problème de corde. En attendant qu’il soit prêt à reprendre les hostilités, le public meuble en lançant spontanément des slogans antifascistes et anti-flics. Cela inspire le batteur qui se met progressivement à rythmer les manifestations de l’auditoire. Lefinit par reprendre et donne envie d’en découdre aux acharnés présents dans la cave, dont les trois quarts sont maintenant en train de. Quant aux plus braves, ils se font propulser depuis le sol pourcomme des gredins. Vers la fin, le bassiste rejoint la mêlée dans une confusion appréciable. C’est ultra violent, au point que je ne me souvenais pas que le Crust pouvait être aussi extrême. Ou alors SKUNK vient de nous faire une prestation de Brutal Crust !? 15 titres brutaux qui sont en tout cas pour moi le retour de la claque de FAKE DUST , reçue ici même il y a deux semaines !

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Ovearth

France Pendrak

Grindcore - 2015 - France Skunk

Canada

