Deathtoberfest 5

Live report

Disavowed + Gutrectomy + Holocausto Canibal + Jig-Ai + Kraanium + Cutterred Flesh + Chokeslam + Mutilated Judge + Hurakan

Le 10 Octobre 2026 à Liège, Belgique (Centre culturel de Chênée)

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