L'ami Timur ne vous prendra pas en traître, ça n'est pas le genre de l'homme. Dès l'ouverture "Patricide", on entre dans le vif du sujet à tel point que je me suis demandé si Spotify ne me faisait pas une blague en m'envoyant ce titre baigné d'influences gothiques et darkwave aux faux airs de vieux Moonspell. Oubliez le folk éthéré, les mélodies lumineuses et les paysages chatoyants de



A l'instar de ses précédentes productions, les compositions de Timur partent des guitare et luth qui demeurent la colonne vertébrale de sa musique. En plus d'être ce guide à travers chaque morceau, les cordes sont le seul réel vecteur d'émotions. Viennent ensuite se greffer claviers, violons et percussions pour donner du relief à l'ensemble. Le chant est finalement à prendre comme un élément annexe qui s'adapte au contexte, souvent murmuré, grave et clair par endroits ("Patricide", "Faces in the Fog"), parfois même hurlé ("The Beholder") rappelant le black atmosphérique de Summoning. Car "Luciferian" s'autorise quelques incursions de guitares saturées pour renforcer la rugosité de certains passages. Et puisqu'il est question de références, autant j'avais trouvé



En ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment ces considérations qui m'ont moins séduit, simplement la direction artistique qu'a pris le projet. J'avoue regretter la mise à l'écart du chant féminin qu'on ne retrouve que très rarement ("Come and See" en fond), l'abandon des sonorités moyen-orientales, et plus globalement le choix de troquer le minimalisme d'antan pour un style plus chargé. La beauté des mélodies se perd un peu dans la richesse de l'instrumentation, surtout quand celle-ci propose un son approximatif, venant parfois gâcher le plaisir d'écoute : c'est notamment le cas des guitares électriques sur la fin de "The Beholder" ou encore tout au long d'un "Lucifer's Son" dont le magnifique final au violon est ruiné par une saturation des plus irritantes.



"Ain" , troisième album de Tamerlan et celui qui m'a fait découvrir ce projet, en fait partie. Il puisait sa force de ses maladresses, de son authenticité, de sa singularité, laissant les guitares acoustiques et les vocaux sublimer des mélodies atypiques et mystiques. Quelques années après, il s'en dégage toujours autant de choses, un album qui vieillit bien et dont la puissance de son âme ne faiblit pas. Sorti 2 ans plus tard dans un relatif anonymat, son successeur risque de vous surprendre. Timur Iskandarov bouleverse une fois de plus les certitudes et se lance avec "Luciferian" dans un pari osé. Quitte ou double.

2016 - Casus Belli Musica Folk/Darkwave/Ambient/Black metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

plus d'infos sur Tamerlan

Folk/Darkwave/Ambient/Black metal - Russie

écoutez Patricide

Until Dreams Are All That's Left

The Beholder

tracklist 01. Patricide (04:06) 02. Burn In Peace (04:14) 03. Until Dreams Are All That's Left (06:05) 04. Come And See (04:10) 05. The Beholder (05:44) 06. Apotheosis (02:50) 07. Lucifer's Son (05:39) 08. Faces In The Fog (06:30)

Durée : 40 min.

line up Timur Iskandarov / Guitare, Luth, Claviers, Effets

Cecilia Bjärgö / Chant

Bornyhake / Batterie, Percussions

Will Connor / ?

Aleksandar Maksimovic / ?

Khargash / ?

parution 15 Décembre 2016

