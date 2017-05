Chroniques » The Soulscape Project - Liberation Chronique Liberation

On passe trop de temps à chercher à comprendre alors que parfois, le flou a plus de saveur que la clarté.



Quel est le dernier film que vous ayez aimé sans l'avoir compris? Est-ce que la compréhension aurait apporté quelque chose au plaisir pris à le regarder ? Quand vous contemplez une toile de Soulages, Kandinsky, Miro ou Pollock, est-ce que vous comprenez quelque chose ? Ne pas tout comprendre vous prive-t-il du plaisir que vous procure l'oeuvre ?

Vous pourriez dire oui, il y a des tas de gens qui ont besoin de comprendre, qui n'aiment que l'art figuratif "qui représente quelque chose" et qui n'apprécient un film ou un livre que si la chute est bonne.



Le disque dont je vous parle ici est plutôt du genre mystérieux. J'ai longtemps cherché à en comprendre le sens, j'ai même interviewé le groupe qui l'a réalisé en espérant qu'il m'y aide. Mais les explications que THE SOULSCAPE PROJECT donne sur son concept album Liberation sont plus déroutantes qu'autre chose. Elles ajoutent un nouveau niveau de lecture mais qui n'a en rien clarifié le sujet. Je me suis donc résolu a accepter le disque comme un album obscur. De l'avis du groupe, il traite de la libération sous toutes ses formes (quoi que cela veuille dire). Finalement, un concept album dont le concept n'est pas évident, je crois que je préfère cela à un concept album avec une histoire tellement basique qu'elle ne sert finalement à rien et se contente de contraindre les artistes dans un schéma mental sans valeur ajoutée.



Quant au Black Metal que déclarent pratiquer les allemands, je vous laisse juger par vous même de sa nature. C'est un Black Metal plutôt conceptuel. Il en contient les ingrédients avec ses ambiances malsaines, sa musique torturée et ce chant qui est souvent un cri de désespoir ("Departer", "White Haven"), mais ces "marqueurs" caractéristiques servent un projet plus vaste. Ils cohabitent avec des ambiances différentes, se nourrissant mutuellement : solo de piano, nappes de claviers, superposition de chant clair et de screaming, bruit de porte qui se ferme, de voiture qui démarre, de pas sur l'asphalte, dialogue, arpèges acoustiques. Toute se croise et se mélange, mais la compo de THE SOULSCAPE PROJECT réussit à n'être jamais brouillonne ni confuse. La production est propre, chirurgicale même, mais sans être aseptisée.



Il faut un temps pour entrer dans ce disque, d'abord parce que l'abord en est déroutant mais aussi parce qu'il se décompose en cinq morceaux qui forment un tout cohérent et continu dont l'écoute ne devrait pas être segmentée. Liberation n'est pas un album, c'est une longue chanson de quarante minutes. THE SOULSCAPE PROJECT développe une certaine idée du Black Metal, la sienne. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, peut-être y trouverez-vous des signes qui ne se révèlent pas à tous les auditeurs, ou peut-être pas. Dans un cas comme dans l'autre, cet album propose un voyage qui mérite d'être entrepris.

2016 - Autoproduction Black Metal conceptuel

Black Metal conceptuel - Allemagne

tracklist 01. Eos 02. Departer 03. Isolation 04. White Haven 05. The Old House by the Sea

Durée : 40 : 00