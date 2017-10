Chroniques » Voëmmr - Nox Maledictvs Chronique Nox Maledictvs

Il existe une tribu, avec des airs de secte, qui erre sur le Net et qui ne cesse de rêver au retour des Légions Noires, de leur esprit, de leur musique, de leur suprématie. Bon. On pourrait déjà chipoter sur la réelle place du collectif dans l’histoire du black metal, ou au moins se rappeler que l’engouement pour nos vieux Français ne s’est généralisé que sur le tard. Il est resté underground pendant bien longtemps avant de faire rêver toute une nouvelle génération. Oui, toi, c’est pas pareil, tu connaissais déjà dès les années 90, mais ne me dis pas que l’exposition valait celle des groupes norvégiens ! ‘fin bref, les Légions Noires, beaucoup aimeraient que ça reprenne, ils ont peu de chances de se voir exaucés.



Ils feraient mieux de se pencher sur la scène portugaise, parce qu’elle est parvenue à prendre une espèce de relais et semble même contenir un vivier de personnes malsaines qui vivent dans des cavernes frigorifiées. Entourés d’esprits perdus et rodant à la recherche d’une issue, ces malades ne cessent de croître, menés par BLACK CILICE, CANDELABRUM ou encore CRIPTA OCULTA. Ce style de black metal raw totalement underground et complètement amateur dans l’âme se répand tellement que plusieurs collectifs ont vu le jour. J’ai déjà parlé du Black Circle qui réunit VETALA, MONS VENERIS, DECREPITUDE, RAINHA COLERA et IRAE, mais il y a également le Aldebaran Circle, qui lui est composé de ORDEM SATANICA, TRONO ALEM MORTE, OCCELENBRIIG et VOËMMR, la formation qui nous intéresse aujourd’hui.



VOËMMR... Même le nom semble tout droit venu de l’esprit de nos Légions françaises. Aucun doute, l’influence est claire. Toute aussi claire que la musique est sombre. Et même si beaucoup sont allergiques à ce style, j’en suis fan pour les raisons qui les font détester : un son misérable, une impression d’improvisation continue, une technique mise au placard, des vocaux torturés qui ne laissent aucun espoir, et le tout surplomblé par un clavier hanté.



Je prends un pied... mais un pied !!! Je suis directement embarqué dans le monde nocturne et terrifiant de nos démons à allure humaine. Ils ne peuvent pas être de véritables humain, ne serait-ce que le chantuer, il a des râles bestiaux, il semble possédé par un démon malfaisant... VOËMMR, c’est l’une des manifestations que j’apprécie le plus de notre art noir, qui me conforte encore plus dans l’idée que le Portugal est véritablement le pays le plus capable de produire une musique ayant totalement échappé à 20 années d’évolution. J’adhère !

2017 - Signal Rex
Trve Black Metal des cavernes
Chroniqueur : 8.5 / 10

Voëmmr

Trve Black Metal des cavernes - Portugal

A paraître le 30 Octobre 2017

écoutez Maledictvs IV

01. Nox I 02. Nox II 03. Nox III 04. Nox IV 05. Maledictvs I 06. Maledictvs II 07. Maledictvs III 08. Maledictvs IV

Durée : 47:28