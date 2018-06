Chroniques » Eternal Valley - The Falling Light Chronique The Falling Light

Northern Silence, le label allemand qui fête ses 15 ans d’existence est d’une vivacité rare. Après avoir sorti il y a quelques mois seulement les albums d’ANGANTYR, VALLENDUSK, RÛR et CÄN BARDD, il revient le 15 juin avec à nouveau 4 albums d’un coup d’un seul. Nous allons nous attarder sur chacun d’entre eux, et c’est enfin le dernier qui approche : ETERNAL VALLEY.



C’est le plus expérimenté de tous, puisque le one man’s band américain formé en 2012 a déjà sorti 5 albums avant celui-ci. Orszar est effectivement un hyper-actif, qui en plus ne se contente pas de son projet black metal atmosphérique mais a également créé GRIMFVCK et RIGHT TO DIE, deux formations à la musique plus sombre et désespérée. « La musique » viens-je de dire ! Pas les paroles, qui elles parlent aussi de solitude, de misanthropie, du temps, de la mort...



Les ambiances portées par la musique d’ETERNAL VALLEY sont pourtant plus envolées, épiques, et semblent même inciter au voyage. Attention, pas autant que les trois groupes précédemment chroniqués ce mois-ci. ENNOVEN, BLOODBARK et SPELL OF DARK faisaient carrément dans le moëlleux, le doux, la caresse auditive, et le metal n’y avait qu’une place infime. L’équilibre est contraire sur The Falling Light. Enfin, on a l’impression d’écouter un album de metal. Et les sensations sont donc décuplées chez les amateurs du genre. Le résultat fait étrangement penser à SAOR. Une musique qui sait agresser, mais qui est accompagnée d’éléments plus atmosphériques, enjôleurs. Mais attention, les armes ne sont pas les mêmes que chez le fier représentant écossais. C’est le rendu qui s’en rapproche, avec des changements de rythme fréquents, du piano, des mélodies accrocheuses, des vocaux qui restent toujours dans le grave...



Black metal atmosphérique de qualité. On reprochera peu de choses, peut-être un manque de charisme qui empêche d’atteindre le niveau supérieur, mais ce serait sévère de le critiquer pour les autres points. C’est une sortie réussie, qui se glisse même au rang de petite surprise.



Ainsi, parmi toutes les sorties proposées par Northern Silence le 15 juin 2018, c’est ETERNAL VALLEY qui m’a le plus convaincu, suivi de BLOODBARK, SPELL OF DARK et ENNOVEN. Tous rangés dans l’atmosphérique, ils avaient cependant tous une approche légèrement différente, et un dosage de metal également éloigné les uns des autres...

2018 - Northern Silence Productions Black Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eternal Valley

Black Atmosphérique - 2012 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 15 Juin 2018

écoutez The Wandering Winds

tracklist 01. The Passing of Golden Skies 02. The Awakening of Autumn Storms 03. Remnants... 04. The Wandering Winds 05. Adrift... 06. The Falling Light 07. The Last Sunset

Durée : 56:02

line up Orszar / Tout

