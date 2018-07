Chroniques » Nimphaion - Quoth the Raven Chronique Quoth the Raven

Dans la fiche de présentation de NIMPHAION, sur le site du label russe More Hate Productions auquel je fais annuellement appel pour acheter les nouveautés de mes chouchous de HOLDAAR (devenu récemment REGNAT HORRENDUM) et MOONGATES GUARDIAN, le groupe se présente comme du black metal poétique, par et pour des amoureux de cet art littéraire. Passionné par les ambiances gothiques du 19ème siècle, il voue un culte à l’Américain Edgar Allan Poe et à son « romantisme décadent ». Quoi de plus beau que la « déception amoureuse » et la beauté de la désolation »... Il a alors pris les poèmes de son maître pour les mettre en musique. Les 4 membres de NIMPHAION sont alosr catégoriques : « Si vous aimez Poe, vous aimerez notre troisième album ! ».



Autrement dit, les Russes ne se sont pas cassés le cul à écrire des paroles personnelles, mais ils ont chouravé des poèmes ! Les fainéasses ! et en plus l’opération peut leur donenr un air érudit ! Non ? Pas d’accord ? Il faut saluer le travail fait pour mettre des écrits en chanson ? OK, ok, ok, on va accepter l’excuse, d’autant que ce n’est pas la première fois que ça se fait.



Par contre, le groupe ne donne pas plus d’informations sur sa fiche. Bah !? Pourquoi avoue-t-il avoir pris les paroles d’Edgar Alan Poe mais ne prend-il pas ne serait-ce qu’une ligne pour préciser que la musique et le timbre vocal c’est à CRADLE OF FILTH qu’il les a dérobés ? Tant qu’à être sincère, autant l’être jusqu’au bout. Parce que là, les ressemblances sautent vite aux oreilles. On ne peut que tiquer. C’est à un point où l’on se demande constamment aux premières écoutes jusqu’à quel point les Russes vont copier les Anglais. Et ça va vraiment loin. Le black sympho aux ambiances gothiques, avec les claviers qui viennent enrober le tout nous replongent dans l’univers de Dani Filth. Les voix. Les voix ! C’est troublant comme le souffle, la manière de déclamer, la superposition de plusieurs timbres peuvent être similaires. Bon, je ne vais pas être trop sévère sur ce point-là tout de même, parce que beaucoup de chanteurs ont tendance à se ressembler dans le black, donc là, ça ne ressemble pas à ce que fait tout le monde, mais à ce que fait Dani Filth...



Par contre, oui, on trouve par moment des différences avec CRADLE OF FILTH. Quelques riffs et mélodies qui flirtent avec le death mélodique... Ils ne font pas tache, et se glissent bien dans les 9 compositions douces à l’oreille. Autre par contre : il n’y a pas de vocaux féminins. Mais là, j’ai envie de dire dommage. Parce que du CRADLE OF FILTH sans chœur féminin, ça s’est déjà entendu, mais ça donne bien l’impression qu’il manque un élément important. Du coup, là, il manque quelque chose. On attend une demosielle qui ne vient jamais.



Mais ce qu’il manque le plus, ce sont des parties transcendantes. C’est devenu tellement difficile dans ce style de black qui a été pillé et repillé jusque mi 2000’s qu’on a du mal à être trop exigeant sur l’inspiration des composition, même les maîtres du genre rament un peu et n’atteignent plus l’excellence de fin 90’s, début 00’s. Quoth the Raven est donc sympa, sans plus. Terriblement mauvais si l’on a quelque chose contre le sympho, ou que l’on n’arrive pas à accepter la copie trop évidente...

tracklist 01. Welcome to the House of Usher 02. The Conqueror Worm 03. Lenore 04. Valley of Unrest 05. Raven 06. The Sleeper 07. Spirits of the Dead 08. Annabel Lee 09. A Dream Within a Dream

Durée : 53:40

parution 13 Avril 2018

