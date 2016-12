Chroniques » Escarnium - Interitus Chronique Interitus





Au bout de ces pratiquement quarante minutes on ne peut qu’être enthousiaste devant le résultat final car la bande a confirmé tout son potentiel en haussant et complexifiant un peu plus sa musique, qui se fait à la fois agressive, froide et légèrement technique. Nul doute qu’elle a franchi un cap et qu’elle est désormais un outsider sérieux dans le monde surpeuplé du Death sombre et qu’il faudra compter avec elle dans les années à venir, car ce disque passe et passera très bien dans le futur l’écueil des écoutes multiples tout en conservant sa force de frappe et le plaisir de l’entendre régulièrement. On ne le dira jamais assez mais il est réellement important d’avoir une production de qualité même quand la musique tient largement la route, car on ne compte plus les disques qui auraient pu avoir une meilleure carrière si le son avait été à la hauteur. Parmi ces exemples récents on peut citer l’intéressant « Excruciating Existence » d’ESCARNIUM (paru déjà en 2012), qui était plombé par un manque de puissance et d’épaisseur flagrants et dont les compositions pourtant agréables étaient du coup assez vite oubliées. Ceci était vraiment dommage car depuis ses débuts le quatuor de Salvador de Bahia au Brésil propose un Death sombre intéressant et typiquement d’outre-Atlantique où l’influence d’IMMOLATION ou encore d’INCANTATION est présente à de nombreuses reprises, et change de la brutalité extrême jouée par ses compatriotes de KRISIUN ou REBAELLIUN. Afin de mettre toutes les chances de son côté le combo qui est désormais signé chez le label qui monte Testimony Records, a fait appel à l’ancien bassiste d’ABORTED John-Bart Van Der Wal pour l’enregistrement et le mixage de ce nouvel album qui se révèle d’un bien meilleur niveau que le précédent dans tous les domaines.Car les gars ont bien compris qu’ils ne pouvaient plus refaire les mêmes erreurs s’ils voulaient grimper dans la hiérarchie, et visiblement conscients de leur niveau ils ont franchement pris le temps de peaufiner et de construire ses huit nouveaux titres tout en leur offrant l’écrin sonore qu’ils étaient en droit d’avoir. On s’en rend compte dès l’introduction passée avec le puissant « While The Furnace Burns » qui les montre au taquet en balançant dès le départ blasts ultra-rapides et parties rapides qui seront la norme durant la première moitié de ce morceau, avant que la seconde se montre plus lourde via un tempo plus massif mis en profondeur par de la double bien sentie et précise. Si la variété est présente dès le départ, elle le sera encore plus tard via le court, simple et direct « Genocide Ritual » qui reprend les mêmes éléments que précédemment, en offrant là-aussi un résultat impeccable. D’ailleurs que l’on préfère les compos radicales et brut de décoffrage, ou plus élaborées chacun y trouvera ici son compte, car pour ne pas tomber dans la redondance les mecs ont justement proposé différentes choses.Pour continuer dans la lancée d’uppercuts et d’enchaînement de coups « Radioactive Doom », « 100 Days Of Blood » et « Human Waste » se montrent également très inspirés et vont à l’essentiel sans risque de lasser grâce à une qualité d’écriture efficace et une durée courte, qui permet de ne pas tomber rapidement dans la répétition. Cependant au milieu de tout cela la vitesse se fait moins prépondérante et la durée générale s’allonge, comme sur le très noir « Starvation Death Process » qui pendant six minutes laisse beaucoup de place aux ambiances, à l’instar de « The Gray Kingdom » qui est probablement le titre le plus ambitieux en proposant beaucoup d’alternance et une musique plus personnelle et originale. On pourrait dire la même chose de « Omnis Mortuus Est – Interitus » qui sous son titre mystérieux intègre une première partie remplie de folie et de violence, avant de devenir d’une lourdeur extrême et même pratiquement Doom sur la fin.Au bout de ces pratiquement quarante minutes on ne peut qu’être enthousiaste devant le résultat final car la bande a confirmé tout son potentiel en haussant et complexifiant un peu plus sa musique, qui se fait à la fois agressive, froide et légèrement technique. Nul doute qu’elle a franchi un cap et qu’elle est désormais un outsider sérieux dans le monde surpeuplé du Death sombre et qu’il faudra compter avec elle dans les années à venir, car ce disque passe et passera très bien dans le futur l’écueil des écoutes multiples tout en conservant sa force de frappe et le plaisir de l’entendre régulièrement.

