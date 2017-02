Chroniques » Saqra's Cult - Forgotten Rites Chronique Forgotten Rites

A ceux qui se poseraient la question, le terme Saqra s’inscrit dans la culture Inca. Il s’agit d’un mot désignant des esprits/énergies malveillantes et destructrices aux pouvoirs relativement limités. A l’époque des Incas, ces énergies étaient alors sous le contrôle de la population qui vivait en harmonie avec les lois de l’Univers. L’arrivée des conquistadors Espagnols viendra malheureusement bouleverser cet équilibre puisque dans les croyances locales, on pense que ces énergies se sont associées aux Espagnols pour participer à cette conquête sanglante et destructrice que tout le monde connaît. Aujourd’hui, ces esprits sont représentés par des figures animales lors de célébrations traditionnelles. Le terme est encore utilisé pour décrire ce qui est "mauvais", "méchant", "diabolique"...

Originaire de Bruxelles, Saqra’s Cult est un groupe relativement discret dans lequel on trouve des membres de Possession et Maleficence. Après une première démo parue en 2015 sur Amor Fati Productions, le groupe marque son retour avec la sortie en ce début d’année d’un premier album intitulé Forgotten Rites. Celui-ci reprend les deux titres présents sur la dite démo ("Uku Patcha" et "Possessed By Illapa") auxquels viennent s’ajouter quatre nouvelles compositions. Illustré par Gabriel Tapia, on trouve dès l’artwork les signes de ce vif intérêt pour la culture Inca, son histoire, ses mythes et ces rites funestes oubliés.



Un univers encore relativement peu abordé dans les sphères de l’underground Black Metal (à l’exception de certains groupes issus du Black Twilight Circle) que les Belges vont s’appliquer à dépeindre à travers des paroles pleines d’images et de mystères ainsi qu’à l’aide de quelques samples et autres sonorités empruntés au folklore Inca. Bon, je vous avoue que j’aurai aimé - un peu à la manière de Nile - entendre davantage d’éléments importés de cette culture ancestrale. L’immersion n’en aurait été que plus réussie si Saqra’s Cult avait en effet insisté sur ce genre de petits détails à l’aide de samples supplémentaires ou même d’interludes. Car derrière Esteban, Zia, Tao les cités d'or, les flûtes de pan, les ponchos et autres chullos dont se nourrit le plus souvent notre imaginaire d’européen se cachent effectivement des histoires beaucoup plus sombres et terrifiantes. Des mythes puissants et évocateurs (la légende d’Inkarri dont les membres séparés de son corps ont été dispersés à travers tout le Pérou, ce vent aux odeurs pestilentielles qu’est l’Ayawayra qui provoque hystérie chez les personnes qui le respirent, le royaume souterrain d’Uku Pacha où règnent démons et autres délicieuses créatures, Illapa, dieu du tonnerre et des éclairs...) que Saqra’s Cult aborde ici davantage à travers les paroles de ses compositions qu’à travers sa musique à proprement parler.



Si j’aurai donc aimé en entendre davantage, cela ne change rien au fait que Forgotten Rites est un album marqué d’une forte personnalité. Certes, la formule proposée par Saqra’s Cult n’a en soit rien de révolutionnaire, mais ce sont tous les à-côtés qui font le charme et l’intérêt du Black Metal de Saqra’s Cult. Le soin apporté aux atmosphères, la qualité d’un riffing simple mais particulièrement prenant (les trémolos infernaux d’"Inkarri", les distorsions étranges de "Mesak", les riffs nerveux aux mélodies envoutantes de "Mesak", "Uku Pacha" et "Ayawayra"...), le rythme partagé entre mid-tempo ensorcelés et séquences à la dynamique plus marquée ainsi que les lignes vocales possédées d’un chanteur qui, par certains aspects/moments, rappelle les performances habitées et schizophrènes d’un Mark Of The Devil (les envolées hallucinées d’"Inkarri", "Ayawayra" et ses sinistres incantations...) font ainsi de cette première livrée grand format une franche réussite. Au-delà de la comparaison avec leurs amis de Possession qui me paraît assez évidente (riffs simples et entêtants, production relativement similaire signée Phorgath), il y a dans le riffing froid, décharné et distordu de Saqra’s Cult un goût particulièrement prononcé pour les mélodies terrifiantes qui vont ainsi venir poser une espèce d’atmosphère menaçante aussi indescriptible que les plus obscurs démons évoqués par Saqra’s Cult dans ses paroles. Une atmosphère sournoise qui finalement s’affranchit plutôt bien de l’absence de ces samples et autres interludes évoqués plus haut pour entraîner l’auditeur dans les mystères de cette civilisation Inca dont il est question tout au long de Forgotten Rites.



En dépit de quelques petites critiques concernant la place de ces sonorités sud-américaines que j’aurai aimé voir plus présentes ou encore des aptitudes vocales utilisées ici avec trop de parcimonie à mon goût (ces moments où le chanteur vit ses paroles par des cris possédés, modulations ou envolées hallucinées sont, comme c’est souvent le cas, vraiment du meilleur effet), ce premier album de Saqra’s Cult demeure une excellente surprise et vient ainsi confirmer tout le bien que l’on pensait de nos chers voisins après une première démo des plus convaincantes. Car si d’un point de vue strictement musical, les Belges n’ont pas la prétention d’apporter quoi que ce soit de nouveau au Black Metal, la qualité de leurs compositions, l’atmosphère qui s’en dégage ainsi que les thèmes abordés ont amplement de quoi susciter parmi tous les amateurs de Black Metal occulte et sans artifice un réel et vif intérêt.

2017 - Amor Fati Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Saqra's Cult

Black Metal - Belgique

nouveaute A paraître le 20 Janvier 2017

écoutez Solemn Sacrifice

Inkarri

Mesak

Uku Pacha

Ayawayra

Possessed by Illapa

tracklist 01. Solemn Sacrifice (10:29) 02. Inkarri (04:43) 03. Mesak (06:23) 04. Uku Pacha (06:48) 05. Ayawayra (06:57) 06. Possessed By Illapa (04:57)

Durée : 40:17

thrashothèque 1 personne possède cet album

