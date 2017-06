Chroniques » Coutoux - Hellicoprion Chronique Hellicoprion

Il y a quelques semaines, je vous ai présenté Liberation, l'album conceptuel de THE SOULSCAPE PROJECT en vous invitant à ne pas essayer de tout comprendre, le disque s'appréciant aussi bien si l'on ne cherche pas trop à en capter le sens. Je pourrais dire la même chose pour Hellicoprion, le premier disque de Black Metal de COUTOUX, artiste jusqu'ici plutôt connu pour sa musique Electro. Bien que totalement différent de Liberation, tant par la forme que par le fonds, le disque créé par COUTOUX s'apprécie mieux quand on accepte sa musique sans chercher à la décortiquer.



C'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous écoutez le reste du répertoire de ce français de Saint-Raphaël émigré à Chicago, vous êtes précipité dans un univers déjà bien dark mais tout ce qu'il y a de plus synthétique. Pas l'ombre d'un véritable instrument, uniquement des samples empilés sur des beat et des impulsions. Partant de là, vous pourriez vous demander si Hellicoprion est bien du Metal exécuté avec de vrais instruments en bois d'arbre. Vous pourriez penser qu'on n'entre pas dans le Black Metal comme dans un moulin et qu'un artiste qui s'est illustré dans une toute autre voie n'a rien à faire ici. Vous pourriez trouver cette démarche aussi suspecte qu'un réalisateur de pubs et de vidéo clips passant aux longs métrages. Et puis vous vous diriez que c'est exactement ce qu'ont fait Michel Gondry et Spike Jonze et que les gars font plutôt de la bonne came. Certes, le parcours de Mathias Coutoux n'est pas des plus orthodoxes mais plutôt que de mettre en doute sa sincérité, je vous conseille d'écouter ce qu'il veut raconter avec sa première incursion dans le Metal.



L'hellicoprion est un requin préhistorique géant dont la mâchoire inférieure était formée d'une rangée de dents disposée en cercle et ressemblant à une scie circulaire. Le bestiau aurait disparu il y a 250 millions d'années. Hellicoprion est un concept album abordant le thème (usé jusqu'à la trame et pourtant hélas toujours d'actualité) de la destruction méthodique de l'environnement par l'homme. En détail, COUTOUX explique : “The material and theme speaks on how us humans have destroyed our oceans and much of the earth’s natural beauty; thus having the true natives of this planet taking back what they own. Hellicoprion stems from my misunderstanding of humanity and my inner rage towards those who take it for granted.”

Le concept a peut-être servi de fil conducteur à COUTOUX dans son processus de création, il pourra aussi vous donner une trame pour dérouler le disque, il n'en demeure pas moins difficile à recoller avec les compos torturées et douloureuses de Hellicoprion. Les quatre morceaux mêlent des sonorités synthétiques, une batterie et une guitare qui semble "réels" (tout particulièrement sur "Hellicoprion") et un chant écorché, étouffé sous plusieurs couches d'effets. L'ambiance est inquiétante à souhait, jouant sur les mêmes codes que les musiques originales des films d'horreur des années 80 ("Ancient Water", "Whorl Of Death"). Les quatre compos suivent un schéma narratif tantôt répétitif et hypnotique ("Ancient Warrior"), tantôt basé sur les oppositions entre plans Metal et Electro ("Hellicoprion", "Six Gills"). La construction est maline, coupant l'effet parpaing de ces longues compos avec un petit interlude rafraîchissant et même si le concept reste obscur, l'écoute de l'opus donne l'impression d'assister à un film sans voir les images.



Hellicoprion est une petite curiosité à découvrir si vous aimez le Metal qui sort un peu des sentiers battus et les hybridations audacieuses.

plus d'infos sur Coutoux

Black Metal / Darkwave - France

écoutez Ancient Waters

Six Gills

Whorl of Death (Interlude)

Hellicoprion

tracklist 01. Ancient Waters (10:00) 02. Six Gills (08:00) 03. Whorl of Death (Interlude) (02:00) 04. Hellicoprion (14:00)

Durée : 34:00

parution 31 Mars 2017

