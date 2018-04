Chroniques » Diablo Swing Orchestra - Pacifisticuffs Chronique Pacifisticuffs

A l'instar de cette chronique, voici un album qui se sera fait attendre. 5 ans, voilà qui n'est pas commun pour le combo suédois qui nous habitué à des périodes de gestation de plutôt 3 ans. Il faut dire que le destin ne les a pas épargné durant cette période avec le départ de leur emblématique chanteuse AnnLouice Lögdlund, cette dernière préférant se concentrer sur sa carrière en tant que chanteuse d'opéra. C'est à la charmante Kristin Evegård qu'incombe alors de faire oublier la talentueuse cantatrice, une tâche loin d'être aisée. Il a sans doute également fallu faire quelques ajustements d'un point de vue composition pour que chacun retrouve ses marques. Toujours sous l'aile protectrice de la firme anglaise Candlelight, Diablo Swing Orchestra entame le premier gros défi de sa carrière... Et se prend un peu les pieds dans le tapis.



Aller taillons dans le vif : mais pourquoi être allé chercher une chanteuse comme Kristin ? Pour son joli visage ? Pour ne pas qu'il y ait comparaison avec AnnLouice ? Parce qu'aucune chanteuse lyrique n'a pu être trouvée ? Ou par réelle volonté de changer de direction musicale ? Quoiqu'il en soit, tout ceci m'a laissé et me laisse encore bien perplexe car ce choix semble grandement conditionner l'évolution que représente "Pacifisticuffs" dans leur discographie. Pas besoin d'aller plus loin que l'intro "Knucklehugs" pour commencer à grincer des dents : la voix de la petite nouvelle prend le total contre-pied de l'ancienne, plus aiguë et sans aucun coffre, à la frontière entre Kate Bush et une souris de cartoon. AnnLouice jouait beaucoup sur l'autodérision et imposait une présence ; ici on est plutôt dans la sensibilité et la sensualité, c'est à dire plus ou moins hors sujet. Et j'ai beau l'écouter, rien n'y fait, je n'accroche pas. L'artwork non plus d'ailleurs (oui je sais c'est un peu gratuit comme remarque). Heureusement, Daniel continue de venir filer quelques coups de main au micro, une présence salvatrice qui me redonne quelques couleurs.



Comme évoqué précédemment, il y a également du changement côté musique. Est-ce pour ne pas écraser la petite voix de Krikri que les guitares électriques ont été reléguées au second plan ? Ce quatrième album est clairement le moins "metal" de leur discographie. Cela ne l'empêche pas de conserver le groove et l'originalité légendaires des Suédois, ce qui évidemment demeure le plus important. Et Diablo Swing Orchestra n'y est encore une fois pas allé de main morte en puisant son inspiration ici et là pour créer ce style hybride et barré. Ainsi le mélange de rock et de swing teinté de trompettes mexicaines voit l'arrivée d'un soupçon de country et de disco qui semble parfaitement convenir aux capacités vocales de la remplaçante ("Jigsaw Hustle"). Que l'on aime ou pas, il faut bien reconnaître que la fusion est sacrément bien fichue et tourne à merveille, interprétée par des musiciens toujours aussi talentueux et créatifs. Riche et complexe, "Pacifisticuffs" impressionne par son travail de composition sans jamais perdre de vue l'essentiel à savoir le plaisir et l'efficacité. Encore une belle leçon de musique. En ce qui me concerne, la mixture brasse juste des éléments qui me parlent moins, principalement l'aspect disco .



Plus rock, plus disco, plus sage aussi, ce nouveau Diablo Swing Orchestra n'a pas réussi à me convaincre malgré l'effort fourni. Le mélange des genres et les choix artistiques (je vous ai parlé de cette chanteuse ?) ne m'ont pas emballé et me laissent vraiment sur ma faim. Seuls quelques titres ont retenu mon attention tels que le pêchu "Interruption", le catchy "Lady Clandestine Chainbreaker" ou encore le classic swing "Karma Bonfire" mais rien qui n'arrive à la cheville de ce qu'a pu produire le groupe par le passé. Je m'inquiète par contre plus pour le futur... Même si je suis sûr que nos amis trouveront le moyen de nous sortir encore un truc de leur chapeau. Réponse bientôt j'espère.

