Chroniques » Thy Dying Light - Forgotten By Time Chronique Forgotten By Time (Compil.)

Vous connaissez probablement tous l’expression : "C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus" ? Bon et bien là c’est un petit peu pareil. Au moins, l’avantage avec un tel artwork c’est que l’on est tout de suite fixé sur ce que l’on va y trouver. Et en effet celui-ci ne déroge pas à la règle puisqu’il est effectivement question de (raw) Black Metal par un jeune groupe anglais du nom de Thy Dying Light. Enfin quand je dis groupe, je veux plutôt parler d’un one-man band puisque derrière cette entité dont le nom s’inspire d’un album de Judas Iscariot se cache le très occupé Paul Gibson puisqu’il est également à pied d’œuvre dans d’autres formations telles que Helvellyn, Nefarious Dusk, Skiddaw, Torver, Úlfarr ou bien encore Voidness. Toutes très peu connues et spécialisées dans les sorties cassettes limitées à plus ou moins 30 exemplaires.



Comme bon nombre de one-man band, Thy Dying Light n’a pas vraiment chômé, enchaînant pour la seule année 2016 trois démos et trois EPs comprenant, il est vrai, plus ou moins les mêmes titres à chaque fois. Proposés dans des versions et des formats différents (CD-R ou cassette), Paul Gibson a fait le choix de les réunir sous la forme d’une compilation intitulée Forgotten By Times parue en cassette et en LP chez Death Kvlt Productions il y a tout juste quelques semaines mais aujourd’hui déjà sold-out vu le nombre ridicule de copies pressées (30 exemplaires cassettes, 100 exemplaires vinyles). Fort heureusement, il reste encore Soulseek pour ce genre de déconvenues…



Dans la mesure où il s’agit ici d’une compilation, on constate très vite quelques différences majeures en matière de production. Les cinq premiers titres, probablement issus du EP The Last Twilight sont servi par une production ancrée dans un très fort respect des traditions, se voulant bien évidement dépouillée et abrasive (ça grésille, ça bave, ça sature) mais pas pour autant illisible ou complètement hermétique (à l’image de certaines sorties portugaises ou bosniennes). Car si cette dernière traduit en effet une certaine urgence Punk, elle n’en fait pas moins la part belle aux mélodies, un aspect particulièrement important de la musique de Thy Dying Light. La seconde, moins excessive mais aussi moins dynamique et un poil plus synthétique, apporte une couleur plus lointaine aux instruments et renforcent le côté plus hypnotique des mélodies et des structures. La transition n’est pas choquante lorsque l’on écoute Forgotten By Times d’une traite mais cela reste néanmoins flagrant lorsqu’on compare par exemple "In Northern Mist" et "Tombs Of The Forgotten".



D’ailleurs le contenu de Forgotten By Times n’est pas lui non plus tout à fait homogène. Attention, je ne parle pas ici de qualité de l’ensemble mais plutôt d’approches quelque peu différentes selon les titres. Car si les débuts vont se faire à travers des morceaux aux tempo plutôt relevés (de "In Northern Mist" à "Thy Dying Light"), la deuxième partie va se montrer quant à elle nettement plus atmosphérique et lancinante. Malheureusement, n’ayant aucune information à portée de main concernant la date à laquelle ces derniers ont été composés, difficile de dire si cela traduit une quelconque évolution de la part de Thy Dying Light. En tout cas, une chose est sûre, les quatre derniers titres de cette compilation figurent sur les deux premières sorties du groupe. On peut donc assez facilement imaginer qu’il s’agit là des premiers morceaux écrits par Paul Gibson pour ce projet. Quoi qu’il en soit, tout chez Thy Dying Light renvoi à la scène des années 90. Un Black Metal malfaisant dans sa forme la plus pure, dépouillé de tout artifice inutile, simple d’écriture et d’exécution mais pourtant redoutable d’efficacité et surtout chargé d’une atmosphère obscure et nihiliste qui pue la haine de l’Homme et du Monde chrétien. A ce titre, les mélodies dispensées tout au long de ces quarante-neuf minutes jouent naturellement un rôle majeur dans la construction de ces ambiances froides et décharnées, surtout sur les cinq premiers titres où je les trouve davantage mises en avant ou en tout cas plus mémorables grâces à des riffs très prenants (ceux de "In Northen Mist", "Carpathian Mountains" et de l’excellent mid-tempo "Kingdom Of Darkness" en tête). La deuxième partie est nettement plus "subtile" grâce à des mélodies et à un jeu beaucoup plus lancinants et hypnotiques ("Plague Rats Pt. II" et ses faux airs de Darkspace). Si ces quatre titres sont également de très bonne facture, je leur préfère néanmoins les cinq premiers morceaux, probablement à cause de leur caractère plus immédiat et des leurs riffs aux mélodies entêtantes. Dans les deux cas, Thy Dying Light fait preuve d’un certain talent (à défaut d’originalité) qui ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre les amateurs de Black Metal à l’ancienne.



Parmi toutes les sorties que compte Thy Dying Light à son actif, Forgotten By Times est assurément la plus intéressante car avant tout la plus complète. Au-delà de ces nuances en matière de production et de ces deux approches très différentes qu’elle nous présente, cette compilation pourrait presque être abordée comme un album à part entière. Elle montre en tout cas les deux visages d’un groupe encore en pleine construction mais un groupe déjà capable du meilleur. Certes, l’ensemble manque peut-être un peu de personnalité mais l’essentiel est déjà bien là, c’est-à-dire des titres chargé d’une atmosphère très forte et aux riffs abrasifs et particulièrement froids. Une sortie sur laquelle tous les amateurs de raw Black Metal se devraient de jeter une oreille attentive.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE