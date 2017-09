Dossiers » The Great Discord 2017 Dossier En 2015, j'ai surkiffé les sorties de Manson et Leprous entre autres, mais aussi et surtout le premier album de The Great Discord. Moi qui cherchait depuis tout ce temps la raison du manque d'exposition de ce groupe malgré sa signature chez Metal Blade, j'ai finalement réalisé 2 ans plus tard que tout était de ma faute : pour une raison que je ne m'explique pas, "Duende" n'apparaît nulle part dans mon bilan de cette année, laissant le monde entier dans l'ignorance totale. ll était donc temps de réagir avec un dossier spécial à l'occasion de la sortie du petit nouveau "The Rabbit Hole", une belle chronique accompagnée d'une longue interview du charmant bassiste Rasmus. Oui, c'est cadeau !





