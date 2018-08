Chroniques » Carnation - Chapel Of Abhorrence Chronique Chapel Of Abhorrence

La Belgique est-elle en train de devenir la nouvelle terre sainte du Death Metal européen ? La question surprenante voire incongrue mérite pourtant d’être posée tant le genre semble être (re)devenu à la mode chez nos voisins d’outre-Quiévrain, car après une période de vaches maigres (où hormis ABORTED rares étaient les formations à surnager et à faire parler d’elles au-delà des frontières du plat pays) celui-ci semble bel et bien retrouver un second souffle. Depuis l’an dernier on a vu l’explosion de NEVERLIGHT HORIZON et l’apparition remarquée de STORM UPON THE MASSES, ceux-ci étant complétés désormais par l’arrivée de ce quintet d’Anvers qui aura pris le temps pour sortir ce premier album. Depuis ses débuts en 2013 il n’a pourtant pas chômé multipliant les concerts un peu partout, et participant même au Asakusa Deathfest au Japon en 2016 (dont le résultat fut immortalisé sur disque) aux côtés de RUDE, SKELETAL REMAINS et COFFINS, tout en continuant à peaufiner tranquillement sa musique. Le temps semble aujourd’hui avoir porté ses fruits tant le groupe est désormais taillé pour devenir un futur grand du genre et a toutes les cartes les mains pour y parvenir, notamment via une large distribution (vu qu’il est signé chez les marseillais de Season Of Mist), et surtout grâce à des compositions de haute-volée qui ne vont pas passer inaperçues.



En effet même si on a la sensation à juste titre de les avoir déjà entendues énormément de fois par le passé, celles-ci sont d’une efficacité redoutable mélangeant habilement les influences tout comme les ambiances. Car dès le départ on se retrouve plongé en pleine scène suédoise des origines tant ce son gras nous rappelle les débuts de DISMEMBER et ENTOMBED, via la redoutable doublette « The Whisperer » et « Hellfire ». Ici on a droit à toute la panoplie musicale et technique de la bande, qui alterne entre passages rapides énervés et d’autres plus massifs et écrasants, conjugués à des hammerblast déchaînés et des solos légèrement mélodiques d’une grande finesse, le tout n’étant jamais lassant ni redondant malgré un schéma relativement prévisible. Si le morceau-titre se fait lui plus direct et reste majoritairement calé sur l’accélérateur, « The Unconquerable Sun » montre une facette plus froide et angoissante tout en conservant une puissance impressionnante et en ne trainant pas en longueur. Car après un début de disque qui laisse le temps aux mecs de poser leur touche, celui-ci va se réduire au fur et à mesure de son avancée afin de ne plus dépasser les quatre minutes montre en main, cela va d’ailleurs coïncider avec un changement de pays et de genre puisque l’on quitte la Suède pour traverser l’Atlantique et rejoindre les vétérans de CANNIBAL CORPSE.



Car la suite de cette galette va nous emmener dans l’actuelle période d’Alex Webster et ses compagnons de route, tant le son massif et énorme fait penser au boulot réalisé depuis « Kill » par Erik Rutan. C’est « Disciples Of Bloodlust » qui ouvre le bal et qui par son jeu de batterie aux nombreuses cassures, parties rapides et mitraillettes rappelle facilement celui si spécifique de Paul Mazurkiewicz, à l’instar de « Hatred Unleashed » plus massif et posé, et où la paire de guitariste nous livre une prestation de grande qualité. D’ailleurs on ne peut que saluer le niveau technique de chacun des gars qui outre une précision chirurgicale ont la bonne idée de ne jamais trop en faire, préférant l’efficacité globale à la démonstration individuelle. D’ailleurs « Plaguebreeder » et « Sermon Of The Dead » confirment cette homogénéité où l’équilibre entre force de frappe tellurique et sensation d’écrasement est à son paroxysme, tant la combinaison entre les deux se révèle parfaite et offrant ainsi une densité au top. Et même quand l’écriture prend parti pour l’une ou l’autre de ces influences cela reste parfaitement dosé comme on a pu le voir au début, et comme cela se confirme avec le très réussi « Magnum Chaos » où priorité est laissée au mid-tempo et à sa déclinaison plus lente, même si la vitesse n’est pas absente mais se fait plus discrète et sournoise, sans que cela ne nuise à l’ensemble.



Cependant avec quarante-huit minutes au compteur il semblait malheureusement évident qu’il serait difficile de tenir un tel degré d’exigence jusqu’au bout, et c’est effectivement ce qui se produit. Car outre une durée excessive « Fathomless Dephts » souffre d’un intérêt moindre, en plus de sa longueur qui s’éternise trop, comme cela se confirme également sur le pépère « Power Trip » qui montre une facette différente (via un rythme plutôt posé et sans explosions de violence derrière), mais qui là-encore s’épuise à force de s’étirer inutilement. Si l’album se conclut de manière moins enthousiaste que lors de son démarrage il n’en reste pas moins qu’on est en présence d’un produit certes calibré et impeccable, mais qui fait le boulot comme il le faut sans chercher plus loin (même s’il aurait pu être raccourci). Avec en prime une production massive et homogène qui laisse beaucoup de place à la basse (réalisée en interne et masterisée par Dan Swanö), et un sens de la composition déjà bien affirmé, il serait vraiment dommage pour les amateurs de Metal de la mort de ne pas s’intéresser à ces flamands tant on est certain de passer un bon moment. En tout cas le potentiel entrevu est plus qu’intéressant, et avec encore un soupçon d’expérience supplémentaire nul doute qu’ils feront encore plus mal dans un futur proche, tant ce qu’ils ont montré ici est largement prometteur pour la suite de leur carrière.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE