(Lien direct) JUNIUS (Post-Metal) sortira un nouvel album, intitulé Eternal Rituals for the Accretion of Light, le 3 mars via Prosthetic Records. Ce dernier a été enregistré, mixé et masterisé par Will Benoit (Caspian, Rosetta). Voici la tracklist :



1. March of The Samsara

2. Beyond the Pale Society

3. A Mass for Metaphysicians

4. Clean The Beast

5. All That Is, Is of The One

6. The Queen's Constellation

7. Telepaths & Pyramids

8. Masquerade in Veils

9. Heresy of the Free Spirit

10. Black Sarcophagus