SEKTARISM (Funeral Doom Metal Ritualiste) a dévoilé deux extraits de son prochain album, La Mort De L'Infidèle, à paraître le 19 mai chez Necrocosm Productions / Zanjeer Zani Productions. "Brûle L'Hérétique" et "Conscience, Révolte, Perte du Moi" sont en écoute sur Youtube :









SHAMBLES (Death Metal) sortira une nouvelle réalisation d'ici mi-2017 via Blood Harvest Records. Intitulée Primitive Death Trance, celle-ci sera disponible en vinyle, cassette et CD. L'artwork est l'œuvre de Vhan Artworks. L'enregistrement, le mixage et le mastering ont été effectués au Vintage Studios. La tracklist est la suivante :



1.Daemon

2.Dismal Pantheons

3.Illusion Of The Void

4.Primitive Death Trance

FALL OF SUMMER viennent de dévoiler à travers leur deuxième annonce le nom de cinq nouveaux groupes présents à l'édition 2017. Il s'agit de COVEN (Occult Rock/Doom), MAGMA (Rock Progressif), MORBID SAINT (Thrash), MARDUK (Black Metal) et AU DESSUS (Post-Black Metal).



Deuxième annonce / Second announcement !!



[FR] L'équipe du Fall of Summer Festival a le plaisir de vous dévoiler cinq nouveaux noms de sa programmation 2017. Avec plus de 45 ans de différence entre la formation du premier et du dernier, nous avons décidé de vous les présenter par ordre chronologique.



Tout d'abord nous sommes émus de pouvoir vous annoncer deux groupes formés à la fin des années 60, avec le premier concert en France du mythique groupe d'occult rock américain COVEN, ainsi que la participation de notre fierté nationale en matière de rock progressif : MAGMA. Nous parlons ici de deux groupes précurseurs, qui ont influencé de nombreux artistes de la scène metal depuis bientôt 50 ans.



Pour continuer dans cette lignée, c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillerons le premier concert en France des Américains de MORBID SAINT, groupe de thrash metal culte des années 80 ainsi que la figure emblématique du black metal suédois formé en 1990, MARDUK.



Pour clore cette annonce, nous invitons ceux qui ne le connaîtraient pas encore à découvrir le jeune groupe de post black metal lituanien AU-DESSUS, formé en 2014 et qui mérite déjà toute votre attention.



Cette nouvelle édition aura lieu les 8 et 9 septembre prochain à la base de loisirs de Vaires-Torcy dans le 77.

