(Lien direct) Return to the Void, c'est le titre que porte le nouvel album des Norvégiens de EXECRATION (Death Metal). Ce dernier paraîtra le 14 juillet via Metal Blade Records (CD digipack et plusieurs éditions vinyles). Le magnifique artwork a été réalisé par Zbigniew M. Bielak. Une vidéo illustrant le morceau titre a été mise en ligne sur Youtube. Voici la tracklist :



1. Eternal Recurrence

2. Hammers of Vulcan

3. Nekrocosm

4. Cephalic Transmissions

5. Blood Moon Eclipse

6. Unicursal Horrorscope

7. Through the Oculus

8. Return to the Void

9. Det Uransakelige Dyp