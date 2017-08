»

(Lien direct) BORN LION (Heavy Rock) vient d'annoncer la sortie de son deuxième album, Celebrate The Lie pour octobre prochain. En attendant l'automne, le groupe publie un premier single, "Evil K" à propos duquel le frontman John Bowker a déclaré :

Citation : Evil K was the first song we wrote with our new drummer, Andres. It was such an exciting time and this song felt like the start of something really special. I penned the lyrics after watching a late night doco on these ageing stuntmen whose childhood hero was 'Evel Knievel