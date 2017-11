»

PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS (Sludge/Thrash) sortira son nouvel album Choosing Mental Illness As A Virtue le 26 janvier prochain via Season Of Mist. Le tracklisting et un premier extrait sont déjà disponibles :



1. Little Fucking Heroes

2. Utopian

3. Choosing Mental Illness

4. The Ignorant Point

5. Individual

6. Delinquent

7. Photographic Taunts

8. Finger Me

9. Invalid Colubrine Frauds

10. Mixed Lunatic Results