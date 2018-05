»

(Lien direct) DYING AWKWARD ANGEL (Melodic Death Metal) a posté une "lyric video" pour le morceau "Maldita Seas" qui figure sur l'album Absence of Light des Italiens sorti hier chez Rockshots Records. Tracklist:



1. Blood of Your Blood (5:39)

2. Death Coach (2:58)

3. Isaiah 53:7 (4:33)

4. Shade (2:54)

5. Dolls (4:50)

6. Sancta Sanctorum (4:19)

7. Absence of Light (1:59)

8. Maldita Seas (4:03)

9. The Dust Devil (3:52)

10. T.U.S.K. (3:42)

11. The Killing Floor (5:47)



Durée totale : 44:42