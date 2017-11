Chroniques » Gods of Space - Gods of Space Chronique Gods of Space (EP)

Vieux pot, bonne soupe : l'EP éponyme de GODS OF SPACE sorti le mois dernier est un version remasterisée d'un disque initialement enregistré en 2014. Pour sa deuxième itération, la galette a été enrichie de quelques nouveaux riffs, mais à moins d'être l'heureux propriétaire de l'un des exemplaires du pressage original, vous n'aurez pas moyen de comparer, le groupe ayant supprimé du web toute trace du disque de 2014.



GODS OF SPACE, c'est l'histoire assez banale d'une bande d'étudiants ayant monté un groupe de rock pour passer le temps, sans que ce loisir devienne jamais un priorité. Bien qu'il soit difficile de reconstituer précisément l'histoire du gang, on peut supposer qu'il naît entre 2010 et 2013, fondé par une bande d'étudiants dont certains sont d'énormes fans de THE SWORD et notamment de leur concept album Space Rock, Warp Rider (2010). La première manifestation publique de GODS OF SPACE est la création de sa page Facebook en décembre 2013, suivie à partir de janvier 2014 de quelques concerts dans des pubs. Avril 2014 est marqué par la sortie de la v.1 de l'EP éponyme, de quelques concerts et, en fin d'année universitaire, de l'annonce du départ du bassiste historique qui va finir ses études ailleurs. A partir de ce moment, l'histoire du groupe ne sera qu'une suite de départs, probablement de recherche de nouveaux partenaires, de rares concerts.



Heureusement pour vous, fans exigeants d'un Stoner de derrière les fagots, GODS OF SPACE a décidé de sortir de son hibernation en 2017. Faute de temps, de nouvelles compos, d'argent et probablement un mix des trois, le gang se contente de publier à nouveau son unique opus et même s'il n'a que trois ans, il sonne comme un disque d'un autre âge, à l'instar de son artwork qui évoque plus le Voyage dans la Lune de Méliès que La Guerre des Etoiles.



Le fonds de tarte Stoner est archi classique, avec ses grattes lourdement fuzzée, son mid-tempo de rigueur. L'amateur de Stoner sera également séduit par la prod et le mixage poussiéreux et sableux à souhait. Element remarquable, l'intonation du chanteur, sa voix nasillarde et ses accents toniques évoquant parfois les vieilles interprétation d'Ozzy donnent au disque un petit quelque chose de désuet, pas désagréable du tout. Les cinq pistes offrent chacune une option voyage intergalactique à base d'instrus planants ("Death Of The Sun"), de chant épique qui monte dans les aigus pour donner un air magistral à son propos ("Cosmic Titan", "Wilderness of Mirrors") et de guitare bien fuzzée et gavée d'effets psychédéliques ("End Of This World"). Petits moyens oblige, le voyage ne s'encombre pas d'une production pharaonique, sans que cela n'en dégrade la qualité. Avec trois bouts de ficelle, GODS OF SPACE arrive à bricoler un EP de Space Rock bien tripant, et c'est l'essentiel.



Peu importe qu'on le prenne comme l'unique expression artistique d'un groupe éphémère ou la première pierre d'une oeuvre titanesque à venir, Gods of Space est un disque intéressant, intrigant et riche. Avec ses sonorités psychédéliques et son univers spatial en carton pâte, c'est le genre de petit disque sympa pour vous emmener en voyage intergalactique pour le prix d'un ticket de métro (ou moins, en fait, vu qu'il est proposé en prix libre sur Bandcamp!).

2017 - Autoproduction Stoner / Space Rock notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. End of This World (05:21) 02. Nosebleed (At 30,000 Ft.) (04:09) 03. Cosmic Titan (03:26) 04. Death of the Sun (06:16) 05. Wilderness of Mirrors (02:23)

Durée : 19:35

line up Matt Hannon / Basse

Tommy Pudimott / Batterie

Jacob Waxmonsky / Guitare, Chant

parution 14 Octobre 2017

