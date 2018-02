»

(Lien direct) UNBIRTH (Brutal Death) vient de dévoiler le premier extrait de son nouvel album. Il s'agit du titre "Tumults Of Collective Anguishes". Intitulé Fleshforged Columns Of Deceit, le deuxième album des italiens sortira normalement courant avril sur New Standard Elite Records.



01. Tumults of Collective Anguishes

02. Immaculate Consumption

03. Fleshforged Columns of Deceit

04. Compulsory Painsplurge

05. Incitements from a Neglected Deity

06. Cruciferous Ordeal

07. Abiuration Untold

08. Imperative Murderous Observations

09. Procreauthanasia

10. Unapologetic Mass Hindrances