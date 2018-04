»

(Lien direct) Death by Metal, retraçant la carrière de Chuck Schuldiner [DEATH (Sommet de l'évolution)], sera disponible le 8 juin 2018.

Plus d'infos via le communiqué officiel :

DEATH by MetaL on DVD coming to your local independent music shop June 8 2018 via MVD Entertainment Group (MVD1332D)

also available on iTunes, Amazon Prime & Google Play.