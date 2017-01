»

(Lien direct) DARKEST HOUR (Death/Thrash/Hardcore Mélodique) en ligne. Le nouveau disque du combo, Godless Prophets & The Migrant Flora, débarquera le 10 mars sur Souther Lord. Tracklisting:



01. Knife In The Safe Room

02. This Is The Truth

03. Timeless Numbers

04. None Of This Is The Truth

05. The Flesh & The Flowers Of Death

06. Those Who Survived

07. Another Headless Ruler Of The Used

08. Widowed

09. Enter Oblivion

10. The Last Of The Monuments

11. In The Name Of Us All

12. Beneath It Sleeps