(Lien direct) Corrado Zeller, MUDBATH (Sludge / Doom / Post Hardcore / Black Metal) fait son retour cette année avec un second long format, intitulé Brine Pool. Il paraîtra le 2 mai en vinyle (GPS Prod, Grains Of Sand Records, Saka Čost et Troffea Records) ainsi qu'en format CD (Third-I-Rex, Saka Čost et Grains Of Sand Records). Cet album a été enregistré et mixé par Mathieu Croux. C'est Collin Jordan qui s'est chargé du mastering. L'artwork est l’œuvre de Flobath et de Gaël Maitreheu. La tracklist est la suivante :



1. Burn Brighter

2. End Up Cold

3. Seventh Circle

4. Zone Theory

5. Rejuvenate

6. Fire