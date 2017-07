»

(Lien direct) FALL OF SUMMER. Quatre nouveaux groupes viennent ainsi se rajouter à l'affiche : les patrons d'IMMOLATION (Death Metal), les Grecs de SEPTICFLESH (Death Metal Orchestral), les redoutables polonais d'AZARATH (Death Metal) et pour finir MELECHESH (Black / Thrash). Rendez-vous les 8 et 9 septembre à Torcy.