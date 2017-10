»

ARTE propose ce soir différents sujets et reportages consacrés au Hard-Rock et au Metal, au menu :



22h25 : Personne ne bouge!



" Retour sur quarante-cinq ans d’"AC/DC mania" ; les recettes pour devenir un groupe de hard-rock célèbre et le rester ; huit choses que vous ignorez sans doute sur Led Zeppelin ; flash-back sur la comédie "Wayne’s World" de Penelope Spheeris, avec Mike Myers et Dana Carvey en fans de hard-rock dégénérés ; "Scandale" : en 1999, au lendemain de la tuerie de Columbine, on explique la violence des ados meurtriers par le fait qu’ils écoutaient Marilyn Manson ; et une "Perle rare" de 1997 : dans l'émission australienne "Midday", Alice Cooper raconte l’origine de son personnage, son passé d’alcoolique, mais aussi ce qui se passe quand il laisse son boa constrictor dans la baignoire de sa chambre d’hôtel…"



23h00 : Dieu, diable & Rock'n'Roll



"Dès sa naissance, le rock bouscule la morale chrétienne. Ses origines afro-américaines et son rythme endiablé hérissent les dévots... Des croisades fondamentalistes des années 1950 au metal chrétien, soixante ans d'une bataille sans merci entre rock et religion."



23h50 : Rammstein : Paris



"Made in Germany 1995-2011" fut la tournée de tous les superlatifs pour le groupe de metal allemand Rammstein : une centaine de dates, une scène de 15 mètres de haut, une centaine d'amplis... La caméra inventive de Jonas Akerlund plonge dans les coulisses de cette tournée événement."



02h15 : Hellfest 2015 : Scorpions, Limp Bizkit, Airbourne



"Retour sur la dixième édition du Hellfest. Un programme intense avec des lives de Scorpions, Limp Bizkit, Airbourne, Slash et Korn, des rencontres détonantes, un cours de guitar hero et une petite leçon de trash metal beat."