(Lien direct) ENTRAILS (Death Metal) intitulé World Inferno sortira le 16 juin sur Metal Blade Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le title track. Voici le tracklisting :



01. World Inferno

02. Condemned To The Grave

03. Serial Murder (Death Squad)

04. The Soul Collector

05. Dead And Buried

06. Insane Slaughter

07. Into Eternal Fire

08. Suffer

09. The Hour of the Casket

10. The Blood Breed