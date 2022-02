Krallice - Crystalline Exhaustion Chronique Crystalline Exhaustion





On avait pourtant quelques indices sur les possibilités d’un renouvellement de leur black metal à la fois technique et atmosphérique sur certains de leurs disques, autrefois vus comme mineurs et aujourd’hui se percevant comme une tangente devenue ligne principale : l’EP Crystalline Exhaustion tant on pense ici aux Memoria Vetusta, voire au side-project de Vindsval The Eye), ainsi que le lo-fi Go Be Forgotten et ses claviers entêtants.



Un renouvellement assumé et exploré avec une envie évoquant l’énergie qui guidait la bande de Colin Marston à ses débuts. Crystalline Exhaustion paraît réfléchi de bout en bout, ne tombe jamais dans ce sentiment d’album trop vite pensé et composé qui a pu handicaper Krallice, cet entité extrêmement douée mais par moments trop pressée, oubliant que deux ou trois bonnes idées ne suffisent pas à faire un bon album. Même si l’on retrouve ici ce talent pour créer des riffs mémorables (ne serait-ce que sur « Frost » à trois minutes vingt-cinq ou encore le début de « Dismal Entity »), c’est bien l’impression d’entrer dans un univers particulier qui marque ce black metal de moins en moins post et de plus en plus variation de l’ancien, froid, mordant et labyrinthique, contemporain tout en vénérant la magie de jadis (ces claviers, cheaps et enivrants).



Ainsi, les cinq premiers morceaux de Crystalline Exhaustion sont d’un grand équilibre, entre instants incisifs (les guitares au bord de la folie de « Heathen Swill ») et contemplation épique proche d’une exploration de terres de science-fiction, sauvages et aliens. Si Mick Barr continue de s’occuper de la majorité des voix, ses cris stridents personnifiant une fois encore les habitants de ces planètes, le retour de Nicholas McMaster au micro sur « Telos » et « Archlights » ne gâche en rien l’écoute, ses grognements gutturaux narrant également les mêmes expéditions au sein de mondes étranges, calcaires, faits de minéraux xénomorphes. La production, vaporeuse sans éteindre l’abrasivité et la virulence de certains instruments – Lev Weinstein est toujours aussi épatant à la batterie – appuie encore un peu plus cette sensation de retrouver un Krallice plus cohérent et moins bordélique qu’auparavant.



Les plus attentifs auront remarqué que je n’ai pas parlé jusque-là du final qui donne son nom à l’album, à la fois première qualité de Crystalline Exhaustion et révélateur de défauts qui marquent encore ce groupe incroyable bien que toujours un brin frustrant qu’est Krallice. En effet, le petit quart d’heure qui compose ce titre est si beau, si réussi dans son parti-pris atmosphérique qu’il fait regretter d’être le seul moment où les Ricains font définitivement des claviers de Colin Marston l’élément principal de cette nouvelle version de leur son. Aussi apaisant qu’intense, ce morceau est à la hauteur de son nom, pur, cristallin, vitreux et lumineux avec, en fond, une hostilité qui fait rêver à une terre à la fois merveilleuse et inhospitalière. Pour quelqu’un qui craignait que



2022 - P2 Sci-Fi Black Metal atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : (1) 7/10 Webzines : -

plus d'infos sur Krallice

Sci-Fi Black Metal atmosphérique - 2007 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 28 Janvier 2022

écoutez Frost

Telos

Heathen Swill

Archlights

Dismal Entity

Crystalline Exhaustion

tracklist 01. Frost (10:15) 02. Telos (04:24) 03. Heathen Swill (06:44) 04. Archlights (07:50) 05. Dismal Entity (06:39) 06. Crystalline Exhaustion (14:10)

Durée : 50:02

line up Mick Barr / Basse, Voix

Colin Marston / Claviers, Batterie, Voix

Nicholas McMaster / Guitare, Voix

Lev Weinstein / Batterie

