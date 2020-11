Scaphoid - Absent Passages Chronique Absent Passages

SCAPHOID a beau être un one man band Américain originaire d’Austin, Texas, « Absent Passages » joue pourtant la carte d’atmosphères typiquement nord-européennes. Bâti sur des contreforts (poly)rythmiques bien connus des amateurs de MESHUGGAH (ici en version Canada Dry), ce premier effort longue durée a quelque chose de très Suédois dans la forme, sorte de condensé des divers instrumentaux qu’on l’on a pu trouver en fin de programme chez DARK TRANQUILLITY, KATATONIA ou les bataves de DETONATION.



Entendons-nous bien, dans death mélodique, il y a mélo ! Car au-delà de quelques séquences délicatement plombées, il n’y a rien ici de très extrême dans la forme, SCAPHOID frayant dans des eaux métalliques bien plus progressives. L’obsession de la ligne claire du multi-instrumentiste Matt Hobart a ainsi de très bons côtés ; maîtrise globale proche du sans faute, interprétation de haut vol, production impeccable. Seul maître à bord, l’homme à tout faire impressionne par sa capacité à donner forme à différents paysages instrumentaux, avec pour fil rouge un feeling mélancolique appréciable et des soli d'excellente facture. Mention particulière pour l’excellente « Celestial Ego », l’arrière plan electro qui l’enveloppe évoquant les meilleures pistes de « The Fall Of Hearts ».



Plus cohérent tu meurs, « Absent Passages » souffre tout de même d’une exécution un peu trop scolaire ; c’est flagrant sur un titre comme « Melpomene », sur lequel Matt Hobart se montre bien peu inspiré. Sur une structure jazzy aux allures de fausse bonne idée, on est loin de la démonstration d’un JOE SATRIANI, pourtant pas vraiment réputé pour son lâcher prise. C’est heureusement la seule faute de goût d’un premier jet très homogène, solide et souvent séduisant, à dégainer de préférence pour une session planante entre deux skeuds plus remue méninges.

