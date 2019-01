Le Canyon - S2//Épisode 1 - Descente aux Enfers.

Podcast

LA SAISON 2 DU CANYON COMMENCE MAINTENANT !



2019 est là, et toute l’équipe du Canyon se réunit pour démarrer l’année sur les chapeaux de roue avec du Riff, du sale, du beau, de l’épique et quelques bouteilles aussi …



Le trio légendaire propose son nouveau format d’une heure trente d’émission pour le plus grand plaisir de vos esgourdes, vous conférant ainsi l’opportunité d’effectuer de très belles découvertes chargées de Fuzz, de cris et d’émotions.



C’est dans les plaines froides de l’Ukraine (et non en Pologne, pardonnez nos piètres notions géographiques), que Ben se dirige pour nous imposer une petite séance rattrapage de la dernière sortie du groupe Stoned Jesus. Une sortie certes discrète mais riche en innovation, puisque le groupe prend une toute autre tournure et confirme un “album de la maturité” selon Ben. À découvrir impérativement.



Taz nous ramène dans les 90’s avec la discographie du groupe Failure, obscur groupe de Grunge psychédélique qui est malheureusement resté dans l’ombre en dépit d’une discographie plus riche que jamais. Une (re)découverte et un voyage dans le passé indispensable pour tout adorateur de cette décennie sacrée.



Billy, toujours à la recherche de plus de lenteur et de noirceur, part en pèlerinage dans notre cher hexagone afin de vous dénicher la perle rare du Doom français actuel : la formation Demande à la Poussière et son premier album éponyme. D’une intensité bouillonnante et volcanique, il est temps pour vous de découvrir l’atmosphère à la fois aérienne et suffocante de ce premier album.



Toujours à l'affût de nouvelles pépites, nous sommes prêts à attaquer une année riche en lourdeur et en acouphènes. Alors pour cette nouvelle saison, enjoie, et Praise the Riff !









LE CANYON :



Le Canyon est une émission qui s'oriente autour du Stoner rock, du Doom metal, du Sludge metal, du Grunge et autres ramifications du rock psychédélique. Ben, Billy et leurs amis prennent l'antenne pour vous livrer des nouveautés et des références musicales liées à la scène catégorisée poids-lourd du Rock.



Chaque émission paraît désormais une fois par mois et s'écoute via le lien Mixcloud !



Tu y retrouveras un paquet de trucs :



- Des chroniques nouveautés, dans laquelle nous parlons d'un nouvel album qui nous a bien emballé, puis nous en diffusons un morceau.



- Des chroniques bio, dans laquelle nous parlons des différents projets d'un artiste influent de la scène, et nous diffusons un morceau pour les projets essentiels.



- Des chroniques archives, dans laquelle nous discutons d'un classique du genre et diffusons un morceau.



- Un petit agenda des concerts (plutôt à échelle locale donc centré sur Lyon-Grenoble)



- Une rubrique interview (bon pas à chaque fois non plus...)



Le tout agrémenté de petit débats, coup de gueules et autres boutades.





POUR PLUS DE FUZZ :



Tu peux retrouver les anciens épisodes sur ce mixcloud : https://www.mixcloud.com/Le_Canyon/



Tu peux aussi contacter l'équipe du Canyon en passant par Thrashocore et nous soutenir en partageant notre petit FB : https://www.facebook.com/LeCanyonFM/



Si tu joues dans un groupe de Stoner/Doom/Sludge ou dérivés, et que tu souhaites lâcher un morceau ou quelques mots dans une prochaines émission, n'hésite pas à nous contacter par mail : lecanyonfm@gmail.com ou via notre page FB.

