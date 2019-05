»

(Lien direct) DEIQUISITOR (Death Metal) sortira son troisième album le mois prochain via Dark Descent Records, Night Shroud Records et Extremely Rotten Productions. Celui-ci aura pour titre Towards Our Impending Doom. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le morceau-titre :



Towards Our Impending Doom (Preview) by Deiquisitor