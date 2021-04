Helslave - From The Sulphur Depths Chronique From The Sulphur Depths

Quoi de neuf en swedeath (bel oxymore) pour ce quadrimestre 2021 ? Les 200 groupes clones de Rogga Johansson ne comptant évidemment pas. Plutôt calme à vrai dire (toujours pas remis du grand retour de Demonical il y a quelques mois…). Et si je vous place comme mots clés “Pulverised Records”, “HM-2”, “artwork de Juanjo Castellano”, “mixage/mastering de Dan Swanö”, vous sortez de cette léthargie ? Place à From the Sulphur Depths, deuxième album du jeune groupe italien Helslave (oui, curieusement c’est bien cette orthographe). Après des débuts mêlant Goteborg et Stockholm (un gros air de Centinex, de leur belle époque encore trop méconnue), Helslave se sépare de son guitariste et va désormais pencher davantage vers un Dismember/Entombed (RIP L.G) de bonne famille.



Helslave suit les pas de cette nouvelle vague qui a su reprendre les codes du genre de Stockholm (écuries teutonnes Testimony Records et War Anthem Records en tête) sans plagier et en modelant une musique encore plus incisive et groovy. Évidemment ne cherchez aucune touche d’exotisme, on retiendra quelques passages plus ambiancés aux teintes doomy (nappes de claviers en fond) et aux tremoli black, particulièrement sur le final “The Sentence Of The Living”. La dominante reste dans la salve de uppercuts sans temps mort, mise en jambe dès le tremplin “Unholy Graves” pour décoiffer mémé. On retrouve les ingrédients habituels pour capter la nuque : riffs tronçonneuses “triple whopper” (“buzzsaw from hell” dixit la fiche promo), vocaux gutturaux sous hormones d’éléphant (méconnaissables si vous écoutez les débuts de la bande), blast-beat tractopelle et leads/soli titilleurs parsemés (“Thrive In Blasphemy”, “Desecration”).



Rudimentaire et bas du front à première écoute il est vrai mais des subtilités de composition qui font que l’oreille ne se lassera aucunement à mi-chemin. A la manière d’un haut de gamme LIK, Helslave aime alterner ses structures à des débits et gammes variables, passant d’un mid-tempo hymne au headbang à une salve dantesque qui vous colle au siège (“Funereal Lust”). Certes les Italiens n’échappent pas à quelques passages moins inspirés et efficients (“Last Nail In The Coffin” ou “Rotting Pile Of Flesh”) mais de suite contrebalancés par un break atomique. Plus que prometteur.



Vous ne me contredirez pas, les découvertes swedeath sont extrêmement rares en ces temps, inutile de dire que la potentielle “trouvaille” sera prise d’assaut le sourire malaisant aux lèvres. Les 37 minutes redoutables de ce From The Sulphur Depths convertiront n’importe quel adepte de HM-2 à la cause Helslave. Un death metal soutenu primaire répondant commodément à nos manques mais qui cache de discrètes finitions pour ne pas ranger la galette au fond du tiroir. A cocher dans le bilan de cette année et à suivre de près !

