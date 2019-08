Knocked Loose - A Different Shade of Blue Chronique A Different Shade of Blue

S’il y a bien un retour qui était attendu, c’est celui de Knocked Loose. Trois ans après un « Laugh Tracks » qui fit l’effet d’une bombe dans la scène hardcore et un certain nombre de tournées (en compagnie d’Every Time I Die, Comeback Kid ou encore Terror, excusez du peu), dire que le public guettait la nouvelle galette du quintet du Midwest relève de l’euphémisme et ce ne sont pas les extraits publiés en amont qui allaient calmer les ardeurs des amateurs de crowdkill en tout genre. A l’heure actuelle, le groupe peut très clairement prétendre être l’un des pionniers de la nouvelle scène sans rougir, bien rangés entre Code Orange et Jesus Piece, en terme d’envergure. Sommes-nous face à un retour en grandes pompes ? Les morceaux-teasers sont-ils représentatifs de la qualité globale de l’album ? Ou Knocked Loose n’est-il finalement qu’un phénomène éphémère ?



L’album se lance sur « Belleville », piste qui permet à l’auditeur de se retrouver comme à la maison. La production ne semble pas radicalement différente de celle de « Laugh Tracks », la voix criarde de Bryan est au rendez-vous et les accélérations typées punk côtoient toujours le riffing plus lourd, parfois même plus Metal. Il va sans dire que le groupe n’a pas perdu l’habitude de poser des breaks dans tous les sens, allant même jusqu’à breaker dans les breaks, sans pour autant tomber dans le ridicule (« In the Walls » restera, pour sûr, dans les annales). Puis les titres s’enchaînent, efficaces, groovy, entraînants… sur une première écoute, difficile de cerner les nouveautés de l’album tant les similitudes avec le précédent sont fortes. Certains morceaux, plus sombres, sortent du lot (« …And I Still Wander South », « Trapped in the Grasp of a Memory », « Mistakes Like Fractures ») et se font le contre-point d’autres plus directs et agressifs (« A Serpent’s Touch », « In the Walls ») sans rendre l’album foutraque ou incohérent pour autant. On sent que le groupe évolue, pas à pas, mais qu’il ne veut rien laisser derrière lui. Des tremolos plus mélodiques ? Du mid-tempo aérien ? Un riff plus sludgy ? Oui bien sûr, mais on ne laisse pas tomber ce qui nous a amené là, à quelques jappements près.



Alors, que penser de cette évolution de Knocked Loose ? Elle est clairement la bienvenue, surtout dans un style qui peut devenir barbant et vite restrictif. Une fois que les formations ont montré qu’elles étaient capables d’empiler les poncifs du genre, que leur reste-t-il à faire ? S’enfermer dans un schéma, une identité figée ? A leur âge et vu la notoriété dont ils jouissent déjà, ces gars-là auraient eu plus que tort de partir dans cette direction. Ils font donc évoluer leur style. Trop timidement ? Peut-être. Il est vrai que malgré tout, nombre de morceaux de cet album auraient pu figurer dans le précédent et inversement. Le bât blesse clairement du côté vocal. Le chanteur fait toujours preuve d’autant de puissance et de conviction, mais sans les interventions des guests (de très grande qualité par ailleurs) et du guitariste, on s’encroûterait sur un chant monocorde qui ferait rougir Tom Araya.



En somme, que reprocher à Knocked Loose ? Rien de bien particulier dans la mesure où, en six ans, le combo est rentré par la grande porte dans une scène qui ne fait pas toujours la part belle à l’originalité, a saisi nombre d’influences, les a digérées et recrachées à la face du monde sans stagner, copier ou flemmarder. Aurais-je voulu que le groupe aille plus loin qu’un concept sur la couleur bleue représentant la dépression (« feeling blue » en anglais) ? Oui. Aurais-je voulu que les ambiances soient plus pesantes, qu’il y ait des interludes malsaines et que les breaks soient plus rares ? Oui, oui et… peut-être. Parce que ça serait bouder son plaisir que de reprocher à Knocked Loose d’être une bonne tarte dans la gueule, et que sortir de cette image pour un groupe qui représente autant la violence brute n’est pas chose aisée.

