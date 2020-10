Candiria - Process Of Self.Development Chronique Process Of Self.Development

Probablement plus que satisfaits de cette collaboration entamée avec le producteur Michael Barile quatre ans auparavant, Candiria prendra pour la quatrième fois consécutive le chemin des Purple Light Studios de Brooklyn (sorti en 1995, le EP Deep In The Mental fût effectivement la première production de Candiria enregistrée en ces lieux). Derrière sa console et ses potards, le bonhomme va délivrer une production toujours aussi impeccable (et même encore plus soignée et imposante qu’auparavant) même si naturellement beaucoup plus proche de ce son puissant et parfaitement équilibré que l’on trouvait sur



Le décor ainsi planté, que vous dire de plus qui n’est pas déjà été abordé lors de mes précédentes chroniques ? À vrai dire, pas grand-chose... Candiria est sur ce nouvel album le même groupe aussi improbable qu’il a toujours été, maîtrisant son art à la perfection, s’exprimant en toute liberté sans se soucier un seul instant des barrières entre les genres, de toutes ces conventions qui les régissent à travers des cahiers des charges scrupuleusement respectés par des groupes talentueux mais qui bien souvent manquent cruellement d’envergure et de vision. Adhérer à la musique de Candiria n’est pas forcément chose aisée et on comprend pourquoi autant de gens ont choisi de rester à l’écart de ce mélange de Metal technico-progressif, de Hardcore, de Rap et de Jazz. Pour autant, à l’écoute d’un album comme The Process Of Self.Development, on ne peut qu’admirer une fois de plus la qualité du travail réalisé. Cette facilité à créer et enchaîner des séquences qui n’ont pas forcément beaucoup de points communs entre elles (si ce n’est aucun) et qui pourtant, assemblées de la sorte, forment un tout on ne peut plus cohérent et efficace. Non, en effet, rien n’a changé du côté de Candiria ni même ce sentiment d’admiration et de surprise que l’on peut encore ressentir à l’écoute d’un tel album vingt-et-un ans après sa sortie officielle…



De qualité égale à son prédécesseur (bien que mon appréciation puisse varier selon l’humeur), ce qui distingue en premier lieu The Process Of Self.Development du pourtant excellent

Enfin, notons une fois de plus la qualité des quelques intervenants choisis par Candiria pour participer à ce troisième album. Si Jorge Rosado de Merauder rempile le temps d’une gueulante poussée sur le titre « Mathematics » (titre d’ailleurs marqué par l’utilisation sur les dernières secondes d’une cornemuse tout à fait inattendue), on va surtout retrouver quelques petits nouveaux toujours piochés au sein de la scène Hardcore locale. De Justin Brannan et Tom Sheehan (tous les deux membres d’Indecision) sur "Pull", en passant par Jamey Jasta (Hatebreed) et Phil Vasquez (Irate) sur "Work In Progress" ou bien encore Paul Thorstenson (One Last Sin) sur "Cleansing", il y a là encore du beau monde pour épauler Carley Coma.



Si j’apprécie énormément 300 Percent Density, album qui suivra deux ans plus tard et dont on parlera prochainement, il faut bien reconnaître que The Process Of Self.Development constituent à mon sens le pinacle de la discographie du groupe new-yorkais. À deux expérimentations près, il n’y a sur ces deux albums absolument rien à jeter, côtoyant à chaque titre le génie et l’audace d’un groupe absolument hors-normes dont la nature aventureuse n’a jamais été plombée par un quelconque manque d’efficacité ou d’homogénéité. Et si Candiria n’a pas autant marqué les esprits que des groupes comme Converge, Cave-In, Botch ou The Dillinger Escape Plan, il reste néanmoins l’une des formations de Hardcore les plus incroyables (et sous-estimées) des années 90. Poursuivons notre petit périple new-yorkais en compagnie de Candiria pour nous intéresser aujourd’hui à leur troisième album intitulé. 1999 - M.I.A. Records Metal / Hardcore / Jazz / Rap notes Chroniqueur : 9.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Candiria

Metal / Hardcore / Jazz / Rap - Etats-Unis

tracklist 01. Three Times Again (05:51) 02. Onefourtyeight (01:48) 03. Pull (03:55) 04. Method Of Expression (03:55) 05. Temple Of Sickness (06:21) 06. Mathematics (06:37) 07. Work In Progress (06:58) 08. Matter.Anti.Matter (05:33) 09. Cleansing (03:38) 10. Elevate In Madness (05:10) 11. Down To The Last Element (05:47) 12. The Process Of Self.Development (08:27) 13. Leaving The Atmosphere (04:23)

Durée : 68:23

line up Carley Coma / Chant

Eric Matthews / Guitare

John LaMacchia / Guitare

Michael MacIvor / Basse

Kenneth Schalk / Batterie, Synthétiseur

parution 27 Juillet 1999

voir aussi Candiria

Surrealistic Madness

1995 - Too Damn Hype Records Candiria

What Doesn't Kill You...

2004 - Earache Records Candiria

Beyond Reasonable Doubt

1997 - Too Damn Hype Records