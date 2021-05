Sněť - Mokvání V Okovech Chronique Mokvání V Okovech

Outre Reared Up In Spectral Predation d’Universally Estranged évoqué en ces pages il y a peu, l’une des toutes dernières sorties du label suédois Blood Harvest Records est ce premier album de Sněť intitulé Mokvání V Okovech. Originaire de République Tchèque, la jeune formation voit le jour à Prague dans le courant de l’année 2018 sous l’impulsion de cinq garçons qui n’ont vraisemblablement jamais trempé auparavant dans quoi que se soit affilié à la scène Metal (en tout cas à en croire Metal Archives). Après une première démo parue d’abord sur Bandcamp avant d’être proposée par la suite au format cassette par Lycanthropic Chants puis Burning Coffin Records, Sněť passe aujourd’hui à l’étape suivante, la vraie, avec la sortie d’un premier essai longue durée qui n’a de long que le nom puisque du haut de ses huit titres, celui-ci n’affiche que vingt-huit petites minutes.



Bien entendu, la première chose qui accroche le regard est ce chouette logo et surtout cet artwork grouillant et coloré signé Tomáš Mitura. Une oeuvre plutôt engageante qui devrait pousser l’amateur curieux à la découverte. Si ce n’est pas le cas, tout simplement parce que nous ne partageons pas les mêmes goûts en la matière, sachez quand même que les Tchèques ont d’autres atouts à faire valoir et qu’il serait quand même bien dommage de s’arrêter à une simple illustration, aussi cool (ou mauvaise, c’est selon) soit-elle !



En effet, l’intérêt de ce premier album n’est pas (que) là et réside bel et bien dans ces huit nouvelles compositions qui sans bouleverser la donne laissent néanmoins entrevoir de la part des Tchèques d’excellentes prédispositions en la matière. D’ailleurs, comme souvent, Sněť ne s’est pas fixé pour mission déraisonnable de révolutionner le genre, préférant comme beaucoup d’autres avant lui opter pour une approche rétrograde et rassurante qui prend racine dans les fondements du genre. Si on pense parfois à des groupes comme Autopsy, Incantation, Cannibal Corpse ou Rottrevore n’y voyez donc là rien de surprenant.



Servi par une production rugueuse dont le caractère relativement dépouillé sied à ravir à ce genre de Death Metal d’un autre âge, Mokvání V Okovech brille par son excellente dynamique. Mené on l’a vu en moins d’une demi heure, ce premier album va éviter de se perdre en babillages et autres circonvolutions inutiles, préférant ainsi miser sur l’essentiel sans pour autant sacrifier à la mise en place d’atmosphères variées. Sněť va notamment s’autoriser une longue introduction instrumentale particulièrement bien sentie qui, à défaut d’attaquer dans le vif du sujet dès les premières mesures, va poser les fondations d’une ambiance délétère et sinistre que l’on va retrouver par la suite distillée tout au long de l’album. De la même manière, un titre comme "Vesmírná Saliva" va venir clôturer Mokvání V Okovech sur une intention beaucoup plus lourde et bien moins explosive. Si le titre ne manque pas de relief, c’est bel et bien la carte du mid-tempo qui est ici jouée par les Tchèques. Pour le reste, on trouve entre ces deux compositions des titres nerveux et incisifs torchés généralement en un petit peu plus de trois minutes. Une concision marquée notamment par de franches accélérations thrashisantes ("Kůň Kadaver" à 1:29, les premières notes de "Princip Křížení", "Demon" à 0:16, "Folivor" à 1:28, "Sakrofag" à 2:11) beaucoup de passages bien plus musclées (ces séances de blasts sur "Kůň Kadaver", "Demon", "Zamrzlý Vrch" ou "Folivor") ainsi que par quelques ralentissements bien sentis qui font de ce premier album un disque extrêmement efficace, facile à appréhender et sur lequel on se plait à revenir sans rechigner.

Outre cette cadence rythmée et cette durée pour le moins contenue, Mokvání V Okovech se distingue également par un riffing de qualité qui à défaut de sonner original coche à peu près toutes les cases pour séduire l’amateur de Death Metal grâce à ces trémolos sinistres et malveillants, ces patterns plus simples mais aussi beaucoup plus directs ou ceux au contraire un poil plus alambiqués qui vont se charger de densifier le propos des Tchèques. Bref, derrière ses atours relativement classiques, il y a chez Sněť une certaine diversité qui encore une fois, rend l’écoute de ce premier album particulièrement agréable et surtout extrêmement convaincante.



Après une première démo passée entre les mailles de mes filets, Mokvání V Okovech risque bien de terminer sur mes étagères. Solide dans ses compositions et dans son exécution sans faille, il s’impose comme un disque parfaitement maitrisé qui effectivement ne révolutionnera absolument pas le petit monde underground du Death Metal mais saura ravir les amateurs éclairés de vieilleries mises au goût du jour et dont le caractère extrêmement classique est compensé par une sens de l’efficacité particulièrement développé.

écoutez Útes Mrtvol

Kůň Kadaver

Princip Křížení

Demon

Zamrzlý Vrch

Sakrofag

Vesmírná Saliva

Folivor

vidéos Folivor

Sněť

Extrait de "Mokvání V Okovech"

tracklist 01. Útes Mrtvol (02:31) 02. Kůň Kadaver (03:39) 03. Princip Křížen (03:38) 04. Demon (03:19) 05. Zamrzlý Vrch (02:29) 06. Folivor (02:50) 07. Sakrofag (03:10) 08. Vesmírná Saliva (06:44)

Durée : 28:20

line up Řád Zdechlin / Chant

Ransolič / Guitare

Hnisatel / Guitare

Leproduktor / Basse, Chant

Krütorr / Batterie

