(Lien direct) ROTTING CHRIST (Black Metal Orchestral Ritualiste) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Heretics qui sortira le 15 février via Season Of Mist. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. In The Name Of God

2. Vetry Zlye (Ветры злые)

3. Heaven And Hell And Fire

4. Hallowed Be Thy Name

5. Dies Irae

6. I Believe (ΠΙΣΤΕΥΩ)

7. Fire God And Fear

8. The Voice Of The Universe

9. The New Messiah

10. The Raven