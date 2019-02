»

(Lien direct) WALDGEFLÜSTER (Black pagan folk atmosphérique) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Mondscheinsonaten qui sortira le 12 avril via Nordvis Produktion. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Einleitung

2. Der Steppenwolf

3. Gipfelstürme

4. Rotgoldene Novemberwälder

5. Und Der Wind...

6. Von Winterwäldern und Mondscheinsonaten

7. Staub In Der Lunge