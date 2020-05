»

(Lien direct) ENSIFERUM (Folk / Heavy Metal, Finlande) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Thalassic qui sortira le 20 juillet via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Seafarer's Dream

2. Rum, Women, Victory

3. Andromeda

4. The Defence Of The Sampo

5. Run from The Crushing Tide

6. For Sirens

7. One With The Sea

8. Midsummer Magic

9. Cold Northland (Väinämöinen Part III)