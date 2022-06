»

HORNS & HOOVES (Black Metal, USA) offre son premier longue-durée I Am the Skel Messiah en écoute intégrale. Il sort demain via Invictus Productions. Tracklist :



1. Gape My Blackened Hearts

2. Baphomet in Steel

3. Amphetamines and Red Molochian Dreams (Prelude to Gooning)

4. Blasphemic Gooning

5. Endless Rosary

6. A Wailing, and a Weeping, and a Busting ov Cheeks

7. Narcanaanite (The Infernal Dose)

8. I Am the Skel Messiah