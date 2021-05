Cirith Ungol - Half Human Past Chronique Half Human Past (EP)

Le retour de Cirith Ungol avec son single Witch’s Game puis l’album Forever Black ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisque moins d’un an après, voici les ricains de retour avec un joli EP, Half Past Human.



Encore du nouveau matériel ? Que nenni. Mieux encore ! Alors que les plans du combo furent mis à mal par la pandémie mondiale, Cirith Ungol a exhumé de ses archives quelques joyaux oubliés de leur passé légendaire pour occuper son temps. Le groupe a ainsi sorti quatre belles chansons écrites à une époque révolue mais qui n’avaient jamais été incluses dans leur discographie. Chaque chanson a été réinventée pour sonner plus actuelle, retravaillée afin de leur conférer une puissance et une ampleur nouvelles mais tout en préservant leur mysticisme caractéristique et en restant imprégnée de cette énergie sombre propre au groupe.



Route 666 se présente sans surprise comme un excellent titre de heavy, toujours parsemé de ces fameux solis tranchants alors que Shelob's Lair est plus incisif, plus thrash dans son attaque mais toujours avec les deux pieds bien ancrés dans les 70’. La basse est très audible, très ronde. Le son n’est pas trop clean, qui reste assez vintage malgré tout.



Brutish Manchild est plus classique, plus traditionnelle mais sans perdre de son intérêt. Half Past Human, en revanche, base l’essentiel de sa structure sur une belle mélodie et des arpèges plus nettement doom épique. La basse occupe toujours une place centrale. Porté par l’émotion, Half Past Human est un très beau morceau.



Ce petit EP n’a pas d’autre but que de faire patienter les fans qui n’auront pu profiter des performances live du combo et d’occuper le temps inutilisé de ce dernier. Il faut le prendre tel quel, comme un témoignage du passé et une volonté de le réactualiser.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE