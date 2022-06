Expression Of Pain - Expression Of Pain Chronique Expression Of Pain

Dans la série des disques que je m'en veux d'avoir loupé, je demande le seul et unique long-format d'Expression Of Pain ! Pourquoi ? Parce qu'il aurait mérité dix, cent, mille fois de se tailler une petite place parmi les meilleures sorties Grindcore de l'année dernière. Genèse d'album plutôt compliquée, c'est le moins que l'on puisse dire : initialement enregistré en 2012, les bandes furent abandonnées durant près de dix ans. Exhumées en 2021, certainement pour rendre un hommage à Graham Green, l'un des deux hurleurs de la formation tragiquement décédé au cours de l'année 2020, elles furent mixées, masterisées, avant de sortir en format LP chez Blast Addict l'été dernier, puis en version CD, cette année, via Headsplit Records. Quel gâchis... Car ce qui se joue sur cet "Expression of Pain" est calibré pour gratter ma corde sensible, et celle de tous les amateurs de musique bovine.



Et c'est comme le Port Salut : c'est marqué dessus ! Les amateurs reconnaîtront sans mal les nombreux emprunts aux légendaires Excruciating Terror, combo Grindcore de Los Angeles auteur de deux albums, "Excruciating Terror" (1996) et "Expression Of Pain" (1998), donc, passés à la postérité pour leur violence débridée, mâtinée de Crust et de Hardcore Punk. Le nom du groupe, le logo... Et la musique, bien entendu. Expression Of Pain muscle un peu plus le jeu des Californiens, tant dans la production que dans l'exécution. En résultent seize titres d'un extrémisme étourdissant, taillés pour la scène et les effusions dans le pit. Du Grindcore complètement débile, mais qui n'oublie jamais de riffer... Ni d'être efficace !



Du duo de voix Graham / Hootz qui se complètent à merveille, l'un dans l'hystérie, l'autre dans les profonds raclements de gorge; Jusqu'aux rythmiques hallucinantes de lourdeur, menée d'une poigne de fer par un batteur (Goat, également coupable de meurtre sur fûts chez MassGrave) qui ne s'économise jamais, les 17 petites minutes de ce premier jet sont à prendre comme un vrai plaisir coupable, de ceux qui te collent un sourire béat de stupidité en travers de la trogne. On débranche le cerveau, et on se laisse porter par la croûte de saccades à la Discharge, ces plans en stop'n'go qui appellent les fissures aux cervicales, et surtout, ces grattes apocalyptiques (l'ouverture de "Transgression", putain !), simplettes mais jamais indigentes, dressant des compositions lippeuses à souhait. Expression Of Pain est peut-être un poil moins revendicatif qu'un Excruciating Terror, mais autrement plus effrayant, déployant des trésors de conviction dans l'exécution d'un Grindcore de Néanderthal : Radical dans l'idiotie, absurde dans sa violence.



Afficionados du genre, à la recherche de toujours plus de gratuité, ne cherchez pas plus loin : cette première livraison d'Expression Of Pain est exactement ce qu'il vous faut pour vous tapisser les oreilles. J'ose espérer qu'il reste encore quelques enregistrements du groupe à dépoussiérer, tant cette sortie éponyme est convaincante. Une leçon tant qu'un régal !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE