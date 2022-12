Sun Eater - Vermin Chronique Vermin

death metal technique a bien été forcé de reconnaître que les mecs tricottent à mort et que cela doit demander un sacré boulot en termes de préparation physique et de pratique quotidienne pour restituer la partition. Alors quand un mec se pointe sur ce registre avec son « one man band », en l’occurrence Clément Dellis et



Bon, le jeune homme a d’une part eu le temps de fourbir son arsenal dans différentes formations (ATARAXIS) mais, d’autre part, il a également déjà édité deux EP et un single avec SUN EATER entre 2020 et aujourd’hui. On imagine donc que le type sait parfaitement où il met les pieds et que son style est déjà bien travaillé, si ce n’est totalement abouti.



« Vermin », c’est donc huit titres de brutal death parfois légèrement slammé avec un logo qui est au croisement de



Cela ne minimise pas pour autant la très bonne tenue de ce premier LP, à la durée raisonnable d’une bonne trentaine de minutes. Déjà, on est sur un death metal pur jus, bien carton, ce qui fait toujours plaisir en cette époque d’hybridation outrancière. Ensuite, on ne fait pas vraiment attention au fait que la batterie soit programmée car elle est riche, il y a des breaks, des variations de tempos, Clément ne s’est pas contenté de la paramétrer pour blaster en continue et quand on sait le temps que ça prend de faire de la MAO, on ne peut que le féliciter pour le boulot effectué.



Bien entendu, il faudrait encore parler du fait que chaque titre a une personnalité qui lui est propre, un riff, un gimmick, une mélodie, un break racé, toujours un élément différenciant qui rend l’écoute variée en dépit du débit constant de brutalité, ce qui est tout de même la marque d’un vrai talent d’écriture. Si ce n’était pas le cas, j’aurais déjà monté mon groupe de death et je perforerai des fondements à grands coups de riffs anthologiques.



Bon, on ne va pas s’attarder plus qu’il n’en faut. Retenez juste que si vous êtes en mal de sensations fortes mais que la propreté technique est un élément décisif dans vos choix d’écoute, SUN EATER est là, prêt à faire transpirer vos enceintes. En plus, la pochette peinte est super belle, elle fera honneur à vos rayonnages. A moins d’avoir les conduits auditifs copieusement bouchés, quiconque a un jour écouté une formation dea bien été forcé de reconnaître que les mecs tricottent à mort et que cela doit demander un sacré boulot en termes de préparation physique et de pratique quotidienne pour restituer la partition. Alors quand un mec se pointe sur ce registre avec son « one man band », en l’occurrenceet SUN EATER , on ouvre grand les écoutilles pour se repaître du projet.Bon, le jeune homme a d’une part eu le temps de fourbir son arsenal dans différentes formations ( EMBRACE YOUR PUNISHMENT ou) mais, d’autre part, il a également déjà édité deux EP et un single avecentre 2020 et aujourd’hui. On imagine donc que le type sait parfaitement où il met les pieds et que son style est déjà bien travaillé, si ce n’est totalement abouti.», c’est donc huit titres deparfois légèrement slammé avec un logo qui est au croisement de PSYCROPTIC et d’ ARCHSPIRE , la musique proposée ici n’atteignant cependant pas le niveau de chacune de ces deux formations. Il ne faut pas non plus déconner, si une personne seule parvenait à avoiner comme les Canadiens, ce serait un véritable monstre de foire et l’on ne parlerait que de lui.Cela ne minimise pas pour autant la très bonne tenue de ce premier LP, à la durée raisonnable d’une bonne trentaine de minutes. Déjà, on est sur unpur jus, bien carton, ce qui fait toujours plaisir en cette époque d’hybridation outrancière. Ensuite, on ne fait pas vraiment attention au fait que la batterie soit programmée car elle est riche, il y a des breaks, des variations de tempos,ne s’est pas contenté de la paramétrer pour blaster en continue et quand on sait le temps que ça prend de faire de la MAO, on ne peut que le féliciter pour le boulot effectué.Bien entendu, il faudrait encore parler du fait que chaque titre a une personnalité qui lui est propre, un riff, un gimmick, une mélodie, un break racé, toujours un élément différenciant qui rend l’écoute variée en dépit du débit constant de brutalité, ce qui est tout de même la marque d’un vrai talent d’écriture. Si ce n’était pas le cas, j’aurais déjà monté mon groupe deet je perforerai des fondements à grands coups de riffs anthologiques.Bon, on ne va pas s’attarder plus qu’il n’en faut. Retenez juste que si vous êtes en mal de sensations fortes mais que la propreté technique est un élément décisif dans vos choix d’écoute,est là, prêt à faire transpirer vos enceintes. En plus, la pochette peinte est super belle, elle fera honneur à vos rayonnages.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Miasma Records Brutal Death Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sun Eater

Brutal Death Metal - 2019 - France

formats CD, Digital / 18/08/2022 - Miasma Records

écoutez The Harbinger

Vermin

tracklist 01. The Harbinger (04:35) 02. Cosmic Hegemony (04:23) 03. Throne of Lies (03:41) 04. Chalice of Inverted Verses (03:02) 05. Vermin (04:55) 06. Nameless Cults (04:37) 07. Desecrate (03:55) 08. Shroud of Dreamt Sins (04:21)

Durée : 33:29

line up Clément Dellis / Chant, Guitare, Basse, Batterie Programmée

parution 18 Août 2022

Essayez aussi Abraxas

Wretched Existence (EP)

2009 - Relapse Records Loathing / Deepred

This is a face of Humanity... (Split-CD)

2003 - Several Bleeds Records Infested

1000 Doors

2009 - Permeated Records Defeated Sanity

Psalms Of The Moribund

2007 - Grindethic Records Antropofago

Antropofago (Démo)

2010 - Autoproduction